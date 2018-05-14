Логотип Украины сбрендили у PornHub? 

«Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда «Украина сейчас». Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире», — сказал премьер-министр Владимир Гройсман 10 мая.
Кто делал Ukraine NOW и сколько стоит
«Логотип разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но и как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов», — говорится в описании.
«Там сейчас принят графический минимализм, простые легкие шрифты, ориентация на молодежь, на так называемых хипстеров, на призывы, которые используются крупными товарными брендами: Just do it, i'm loving it, Ukraine Now. То есть это полностью соответствует тому, что есть», — написал он.
🔥 Ukraine NOW 🔥 Вже декілька днів бурлять гівна стосовно нового лого України від Banda. Думки розділились, хтось каже, що це круто, хтось, що це купа лайна. Певні унікали навіть побачили в ньому логотип ПорноХабу для геїв, це мене взагалі шокувало, не думав, що так багато хлопців у нас знаються на гей порно і де їх можна переглянути.. Моя думка така, лого бренду дуже круте та сучасне, особливо те що воно має завершення піктограмою того, про що хочуть розповісти. Наприклад, якщо позив іде в мандрівці до нас, то іконкою буде літак і т.д.. Якщо країна не матиме власного бренду, то всі іноземці так і будуть думати, що Україна — це красиві і легкодоступні дівчата, дешевий алкоголь, корупція, війна та скрізь одне сало.. Ось приклади того як використовується айдентика, правда круто? Які у вас думки стосовно цього всього?. #ukraine #kyiv #ukraine_now #logo #brand #мЮслідізігнера
«Тесты показывают, что мы идем правильным путем и совершенно правильно все просчитали», — отметил он.
«Мы условно их назвали концепция «Украина — это люди», «Украина — это традиции» и «Украина — это возможности». Победила концепция «Украина — это возможности», страна стартапов, страна нового, страна людей, которые не боятся защищать свою свободу», — пояснил Биденко. Иностранцы, продолжает он, отреагировали, что «это очень классный слоган, они его понимают, он им нравится, он ложится им на душу».
«На рекламу, на создание новой продукции — фильмов, роликов, брошюр — на это будут тратиться средства, которые заложены в бюджеты различных министерств на продвижение Украины, только теперь это будет единственный голос», — сказал он.
Критикуют не только за PornoHub
«Стейкхолдеры не определены. Туризм, как самый громкий рупор в брендинге территорий, имеет уже свой фундаментальный брендбук и айдентику, принятую в 2013 году, которую используют на всех выставках на протяжении последних 5 лет. Ukraine-It's all about U — зарегистрированная торговая марка, находится на балансе и в управлении», — сказали в министерстве.