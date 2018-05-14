Карасин: Киев так и не предоставил гарантий, необходимых для возвращения россиян в СЦКК

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Украинские власти так и не предоставили гарантий нормальных условий работы российских офицеров в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), что является необходимым условием их возвращения в состав центра. Об этом заявил статс-секретарь, и.о. заместителя министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.

"Пока, кроме общих рассуждений и призывов, никаких конкретных обязательств по обеспечению нормальной и безопасной деятельности наших военных в формате СЦКК нет, — сказал он. — Исходим из того, что общие слова и заклинания в данном случае не помогут, должны быть специальные юридически оформленные обязательства украинской стороны".

Карасин подчеркнул, что России небезразлична судьба своих офицеров. «Это важное условие для того, чтобы данная структура возобновила свою деятельность в прежнем составе», — добавил он.

19 декабря 2017 года входившие в состав СЦКК военнослужащие РФ покинули Донбасс. В МИД России пояснили, что выполнение офицерами своих обязанностей стало «невозможным из-за действий украинской стороны». Гарантии безопасности и условия пребывания россиян в центре не были зафиксированы каким-либо образом, что давало возможность Украине создавать препятствия для их работы.