Украина наказала Сурганову 

Украинские пограничники не пропустили в страну экс-солистку группы «Ночные снайперы» Светлану Сурганову. Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
По его словам, Сурганову остановили в киевском аэропорту Жуляны в ночь на 14 мая. Причиной запрета Слободян назвал посещение певицей Крыма. Пограничники ввели в отношении Сургановой запрет на посещение страны сроком на три года.
Слободян рассказал, что Сурганова посещала Крым в мае 2016 года, прибыв на самолете из Санкт-Петербурга в Симферополь.
На Украину Сурганова «прилетела в личных целях», но «законодательство не предусматривает исключений», подчеркнул Слободян.
За 2017-й — начало 2018 года пограничники не пропустили в страну и запретили въезд на Украину 117 артистам и «другим публичным деятелям» из России, посещавшим Крым. Украинские власти считают законным только один способ посещения полуострова — через Херсонскую область.