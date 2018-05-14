Украина наказала Сурганову

Олег Слободян. Украинские пограничники не пропустили в страну экс-солистку группы «Ночные снайперы» Светлану Сурганову . Об этом на своей странице в Facebook рассказал представитель Госпогранслужбы Украины

По его словам, Сурганову остановили в киевском аэропорту Жуляны в ночь на 14 мая. Причиной запрета Слободян назвал посещение певицей Крыма . Пограничники ввели в отношении Сургановой запрет на посещение страны сроком на три года.

Симферополь. Слободян рассказал, что Сурганова посещала Крым в мае 2016 года, прибыв на самолете из Санкт-Петербурга

На Украину Сурганова «прилетела в личных целях», но «законодательство не предусматривает исключений», подчеркнул Слободян.