«И что с этим Крымом делать?»

Заявления украинских политических и общественных деятелей о "ненужности" Крыма Украине имеют определенный спрос в обществе, но делаются исключительно с популистскими целями — в преддверии избирательной кампании в стране. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

Украине не нужен Крым, так как он является "чужой территорией". Об этом заявил украинский писатель, "отец украинского бестселлера", политический деятель Василий Шкляр.

По словам Шкляра, в Крыму проживает много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России ".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. Зачем мы себя обманываем?" — считает писатель.

Попытки "вернуть" Крым натолкнутся, уверен Шкляр, на ненависть жителей региона.

"Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — сказал Шкляр, отметив, что Крым никогда не был частью Украины.

"Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — добавил писатель.

Спрос есть

Эти высказывания в определенной степени отражают общие настроения на Украине, говорит Александр Асафов.

"Я вам приведу пример. На днях редактор одного из украинских СМИ привел аргумент, почему Крым — не Украина. Он сопоставил цифры, которые Киев инвестировал в регион, с тем, что вкладывается сейчас. И сделал очевидный вывод — что, мол, таких денег на Крым никто в Киеве не даст, так что стоит эту историю забыть", — сказал эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Ради популизма

Несмотря на то, что высказывания, подобные тем, что сделал Шкляр, идут вразрез с официальной риторикой, на Украине сегодня есть определенный спрос на подобные полуоппозиционные, близкие к реальности заявления. Общество, конечно, считает иначе, чем разгоряченная патриотическая общественность, поэтому такие слова находят отклик, отметил Асафов.

"Другое дело, что эти заявления делаются с популистскими целями, чтобы привлечь внимание, чтобы получить поддержку, которую в ходе избирательной кампании можно будет конвертировать в финансы, выступив на стороне какого-либо из кандидатов", — пояснил эксперт.

Такого рода высказывания не связаны с какими-то прозрениями — просто те, кто это говорит, собирают тот самый социальный капитал, чтобы потом его монетизировать с пользой для себя, указал Александр Асафов.