Пушков посмеялся над проверкой консула Украины на антисемитизм

Ранее дипведомство сообщило о начале дисциплинарного производства в отношении сотрудника генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, который размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.

"Да нет на Украине никакого нацизма! Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма, да Бандера теперь главный герой Украины. А вообще это все — российская пропаганда", — написал Пушков в Twitter.