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Пушков посмеялся над проверкой консула Украины на антисемитизм
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Пушков посмеялся над проверкой консула Украины на антисемитизм 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией отнесся к усилиям украинского МИД по пресечению проявлений «нацизма» на Украине.
Ранее дипведомство сообщило о начале дисциплинарного производства в отношении сотрудника генерального консульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца, который размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации.
"Да нет на Украине никакого нацизма! Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма, да Бандера теперь главный герой Украины. А вообще это все — российская пропаганда", — написал Пушков в Twitter.
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