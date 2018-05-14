Карасин: Москва ожидает от Киева справедливых решений в отношении моряков «Норда»

МОСКВА , 14 мая. / ТАСС /. Россия ожидает, что украинские власти примут справедливые решения по ситуации с моряками судна «Норд», чтобы они как можно скорее вернулись домой. Об этом заявил статс-секретарь, и.о. заместителя министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.

"Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве, — сказал он. — Мы ждем от киевских властей справедливых решений, чтобы наши моряки могли как можно скорее вернуться к себе на родину".

О ситуации с «Нордом»

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован, но в дальнейшем отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. Позднее Горбенко обвинили в незаконном вылове рыбы.