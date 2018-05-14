Ещё
Карасин: Москва ожидает от Киева справедливых решений в отношении моряков «Норда»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карасин: Москва ожидает от Киева справедливых решений в отношении моряков «Норда» 

ТАСС 55 минут назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия ожидает, что украинские власти примут справедливые решения по ситуации с моряками судна «Норд», чтобы они как можно скорее вернулись домой. Об этом заявил статс-секретарь, и.о. заместителя министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.
"Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве, — сказал он. — Мы ждем от киевских властей справедливых решений, чтобы наши моряки могли как можно скорее вернуться к себе на родину".
О ситуации с «Нордом»
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован, но в дальнейшем отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. Позднее Горбенко обвинили в незаконном вылове рыбы.
Украинская сторона отказала морякам в выезде из страны по имеющимся у них российским паспортам, так как считает жителей Крыма гражданами Украины.
ТАСС: последние новости
МИД РФ: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась Оргкомитет ЯМЭФ выделит квоту для украинской делегации в 2019 году Опубликована схема движения транспорта в направлении Крымского моста и обратно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию предупредили об изоляции368
У звезды «Ворониных» нашли рак19
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ170
Названы регионы РФ с заразными клещами82
Киркоров оскорбил россиян596
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:35
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение