Карасин: Москва ожидает от Киева справедливых решений в отношении моряков «Норда» 

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Россия ожидает, что украинские власти примут справедливые решения по ситуации с моряками судна «Норд», чтобы они как можно скорее вернулись домой. Об этом заявил статс-секретарь, и.о. заместителя министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью ТАСС.
"Сейчас члены экипажа судна находятся на территории российского посольства в Киеве, — сказал он. — Мы ждем от киевских властей справедливых решений, чтобы наши моряки могли как можно скорее вернуться к себе на родину".
О ситуации с «Нордом»
Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства». Он был арестован, но в дальнейшем отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. Позднее Горбенко обвинили в незаконном вылове рыбы.
Украинская сторона отказала морякам в выезде из страны по имеющимся у них российским паспортам, так как считает жителей Крыма гражданами Украины.