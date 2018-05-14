Карасин назвал инциденты на Украине 9 мая циничным попранием международных норм 

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Циничным попранием международно признанных норм и стандартов назвал инциденты с россиянами 9 мая на Украине статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Это лишние доказательство того, что киевская майданная власть по-прежнему руководствуется не здравым смыслом, не какой-то позитивной концепцией в развитии отношений со своими соседями, в том числе с РФ. Она цинично попирает международные, признанные стандарты отношения к гражданам, к людям. Это вызывает у нас чувство обоснованного возмущения", — сказал Карасин в интервью ТАСС. «Мы [Россия] естественно будем открыто говорить о своем отношении к этим безобразным актам», — подчеркнул он.
9 мая радикалы из организации С14 ("Сич") (запрещена в РФ) облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.
В тот день также в ходе шествия акции «Бессмертный полк» полиция задержала пять человек, в числе которых была одна из главных ее организаторов — директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. Согласно официальным сообщениям, она была доставлена в районное управление полиции за «запрещенную символику — георгиевскую ленту — и сопротивление полиции».
Кроме того, в День Победы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. По утверждению СБУ, специальные корреспонденты российских каналов были командированы в Киев для подготовки «тенденциозных» сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", а «видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения».