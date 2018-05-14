Ещё
Карасин назвал инциденты на Украине 9 мая циничным попранием международных норм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карасин назвал инциденты на Украине 9 мая циничным попранием международных норм 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Циничным попранием международно признанных норм и стандартов назвал инциденты с россиянами 9 мая на Украине статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Это лишние доказательство того, что киевская майданная власть по-прежнему руководствуется не здравым смыслом, не какой-то позитивной концепцией в развитии отношений со своими соседями, в том числе с РФ. Она цинично попирает международные, признанные стандарты отношения к гражданам, к людям. Это вызывает у нас чувство обоснованного возмущения", — сказал Карасин в интервью ТАСС. «Мы [Россия] естественно будем открыто говорить о своем отношении к этим безобразным актам», — подчеркнул он.
9 мая радикалы из организации С14 ("Сич") (запрещена в РФ) облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.
В тот день также в ходе шествия акции «Бессмертный полк» полиция задержала пять человек, в числе которых была одна из главных ее организаторов — директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная. Согласно официальным сообщениям, она была доставлена в районное управление полиции за «запрещенную символику — георгиевскую ленту — и сопротивление полиции».
Кроме того, в День Победы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. По утверждению СБУ, специальные корреспонденты российских каналов были командированы в Киев для подготовки «тенденциозных» сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", а «видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения».
ТАСС: последние новости
МИД РФ: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась Оргкомитет ЯМЭФ выделит квоту для украинской делегации в 2019 году Опубликована схема движения транспорта в направлении Крымского моста и обратно
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию предупредили об изоляции368
У звезды «Ворониных» нашли рак19
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ170
Названы регионы РФ с заразными клещами82
Киркоров оскорбил россиян596
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
00:35
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
04:39
«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом
Общество Статьи
03:26
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
04:21
В Москве 14 мая ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение