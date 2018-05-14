Карасин назвал инциденты на Украине 9 мая циничным попранием международных норм

"Это лишние доказательство того, что киевская майданная власть по-прежнему руководствуется не здравым смыслом, не какой-то позитивной концепцией в развитии отношений со своими соседями, в том числе с РФ. Она цинично попирает международные, признанные стандарты отношения к гражданам, к людям. Это вызывает у нас чувство обоснованного возмущения", — сказал Карасин в интервью ТАСС. «Мы [Россия] естественно будем открыто говорить о своем отношении к этим безобразным актам», — подчеркнул он.

9 мая радикалы из организации С14 ("Сич") (запрещена в РФ) облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева , когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.