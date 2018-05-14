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В Киеве избили сына депутата Рады
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В Киеве избили сына депутата Рады от «Оппозиционного блока» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Сына депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича — Александра избили в Киеве, он находится в больнице, сообщила пресс-служба парламентария.
"В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича — Александру и его товарищам в результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД", — говорится в сообщении пресс-службы депутата на ее странице в Facebook.
Согласно сообщению, на место прибыла полиция и задержала двух мужчин. Пострадавшие находятся в больнице.
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