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МИД Украины расследует антисемитизм своего консула
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МИД Украины пообещал разобраться с обвиненным в антисемитизме консулом 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
В МИД Украины начинают дисциплинарное производство после сообщений о том, что украинский консул в Гамбурге размещает в социальных сетях антисемитские публикации, сообщил глава ведомства Павел Климкин.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Климкин отмечал, что МИД проверит информацию об этом.
"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", — написал Климкин в Twitter.
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