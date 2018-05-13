МИД Украины расследует антисемитизм своего консула

В МИД Украины начинают дисциплинарное производство после сообщений о том, что украинский консул в Гамбурге размещает в социальных сетях антисемитские публикации, сообщил глава ведомства Павел Климкин.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в Facebook антисемитские публикации. Климкин отмечал, что МИД проверит информацию об этом.
"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", — написал Климкин в Twitter.
Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.
Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.