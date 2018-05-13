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Еще один музей для Киева — Кличко пообещал городу возвращение Гостиного двора
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Еще один музей для Киева — Кличко пообещал городу возвращение Гостиного двора 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает со ссылкой на пресс-службу КГГА «Украинская правда».
«Борьба за это историческое здание продолжалась 7 лет. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. И мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность», — заявил мэр Киева.
По его словам, власти Киева продолжают воплощение плана по реконструкции Контрактовой площади и других ключевых объектов древнего Подола.
«Мы открыли обновленную Почтовую площадь, то же сделаем с Контрактовой площадью и Гостиным двором. Мы вернем его в коммунальную собственность — как Киевский велотрек и стадион «Старт» — и приведем Гостиный двор в порядок», — отметил Кличко.
Одним из предложений относительно будущего Гостиного двора является создание в его помещении музея Киева.
Кроме того, Кличко сообщил, что надеется, что при помощи ГПУ вернет в собственность города и «вертолетную площадку Януковича».
Гостиный двор — торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве. Как заявляют нынешние власти, он построен в 1809 году. Однако на самом деле в нынешнем виде Гостиный двор построили в 1980-1982 к празднованию 1500-летия Киева по проекту 1808 года автором которого был Луиджи Руска. Тем не менее, новый гостиный двор вписался в архитектуру Подола и стал одним из его символов.
Примечательно, что у города уже есть музей истории Киева, открытый в новостройке — офисном центре у перекрестка улиц Богдана Хмельницкого и Пушкинской. Строительство объекта велось на газоне над станцией метро «Театральная» и вызвало нарекание местных жителей, которым перекрыли доступ солнца. В итоге застройщик согласился передать помещения музею истории Киева.
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