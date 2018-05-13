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«Русофобский угар»: Киев не смог дискредитировать День Победы
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«Русофобский угар»: Киев не смог дискредитировать День Победы 

Вести.Ru 1 час назад
В МИД России прокомментировали события вокруг празднования Дня Победы на Украине, которому, как заявляют в ведомстве, «и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание».
Украинские власти «в русофобском угаре» продолжают свою политику исторического ревизионизма, отмечают в ведомстве, и придают особое значение переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, колоссальное историческое наследие которой — «кость в горле» для нынешних политических деятелей Украины.
Отмечается, что информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием, чьи «оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты».
"Извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии (запрещена в России), по сути — не что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с «коричневой чумой», — отметили в МИД РФ.
Злобная риторика Киева была подкреплена действиями подконтрольных украинскому руководству неонацистских молодчиков, заявляют на Смоленской площади. Речь идет, в частности, о нападении радикалов на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева: дипломата облили зеленкой и угрожали ему физической расправой вплоть до убийства. Также неонацисты атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную, глумились над ветеранами и пожилыми людьми во время шествия «Бессмертного полка» в Киеве, пытались поджечь местный телеканал «Интер» за трансляцию концерта в честь Дня Победы.
"Украинские правоохранители вместо выполнения своих непосредственных обязанностей рыскали в поисках запрещенной советской символики, составляя на носивших ее людей протоколы, — отметили в МИД РФ. — Служба безопасности Украины без суда и следствия выдворила с территории страны едва ступивших на киевскую землю российских журналистов под предлогом борьбы с «российской пропагандой».
Тем не менее, отмечают в ведомстве, «эти потуги не принесли ожидаемого результата» — кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась, а мужество тысяч украинцев, принявших участие в памятных мероприятиях по всей стране, достойно искреннего уважения.
Все попытки нынешних киевских властей переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал, уверены в российском МИД.
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