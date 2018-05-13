В Донбассе идут интенсивные боевые действия

В субботу на всей линии соприкосновения в Донбассе шли активные боевые действия, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил Украины

«За прошедшие сутки, 12 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия», — говорится в аккаунте Объединенных сил в Фейсбуке.

В сообщении утверждается, что ополченцы 73 раза нарушали режим прекращения огня, применяя 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы.

«На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, противник пытался вытеснить наши подразделения с оборонительных позиций», — заявляет пресс-служба.

На Донецком направлении интенсивные боевые действия шли в районах населенных пунктов Зайцево, Верньоторецьке, Каменка, Новгородское, Авдеевка.

«На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия», — сообщается в соцсети.

Здесь также отмечается, что украинские силовики убили двоих ополченцев и шестерых ранили. Погиб один украинский военнослужащий, четверо получили ранения.