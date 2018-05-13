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В Донбассе идут интенсивные боевые действия
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В Донбассе идут интенсивные боевые действия 

Рамблер 1 час назад
В субботу на всей линии соприкосновения в Донбассе шли активные боевые действия, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил Украины.
«За прошедшие сутки, 12 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия», — говорится в аккаунте Объединенных сил в Фейсбуке.
В сообщении утверждается, что ополченцы 73 раза нарушали режим прекращения огня, применяя 122-мм артиллерию, 120-мм и 82-мм минометы.
«На Луганщине, в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, противник пытался вытеснить наши подразделения с оборонительных позиций», — заявляет пресс-служба.
На Донецком направлении интенсивные боевые действия шли в районах населенных пунктов Зайцево, Верньоторецьке, Каменка, Новгородское, Авдеевка.
«На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия», — сообщается в соцсети.
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Здесь также отмечается, что украинские силовики убили двоих ополченцев и шестерых ранили. Погиб один украинский военнослужащий, четверо получили ранения.
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