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МИД РФ: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась
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МИД РФ: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Кампания по дискредитации Дня Победы украинскими властями провалилась, несмотря на попытки Киева принизить значение праздника и запугать украинское общество, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с празднованием Дня Победы на Украине, опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.
9 мая на Украине массово отметили День Победы, однако не обошлось без беспорядков. Украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он выезжал на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала и депортировала в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала" Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву за подготовку сюжетов, якобы дискредитирующих Киев перед мировым сообществом. В свою очередь, некоторых участников акции «Бессмертный полк», в том числе ее организатора Елену Бережную, задержала полиция за использование «запрещенной символики» — георгиевской ленты.
Украинский телеканал «Интер» также оказался в эпицентре очередного скандала в связи с анонсированным концертом «Победа — одна на всех» к 9 Мая, где его ведущие критически прокомментировали процесс «декоммунизации» на Украине. Представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили помешать трансляции концерта, запланированного на вечер среды. Утром 9 мая они заблокировали в Киеве редакцию канала на улице Дмитриевской, позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.
В министерстве отметили, что цель подобных действий — максимально принизить значение праздника и запугать украинское общество, чтобы отбить у людей желание участвовать в памятных акциях. Там также заявили, что украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, что проявляется в искажении истории страны на «националистический лад». «Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая», — отметили в МИД, подчеркнув, что в России уверены в неизбежном провале всех попыток переписать историю Победы.
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