МИД РФ: кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась

МОСКВА , 13 мая. / ТАСС /. Кампания по дискредитации Дня Победы украинскими властями провалилась, несмотря на попытки Киева принизить значение праздника и запугать украинское общество, считают в российском внешнеполитическом ведомстве

"Кампания по дискредитации Дня Победы провалилась — 9 мая многие тысячи украинцев по всей стране приняли участие в памятных мероприятиях, прошли по улицам своих городов с портретами воевавших на фронтах Великой Отечественной войны отцов и дедов, возложили венки и цветы к памятникам и мемориалам", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с празднованием Дня Победы на Украине , опубликованном в воскресенье на сайте ведомства.

Украинский телеканал «Интер» также оказался в эпицентре очередного скандала в связи с анонсированным концертом «Победа — одна на всех» к 9 Мая, где его ведущие критически прокомментировали процесс «декоммунизации» на Украине. Представители ультраправой партии «Национальный корпус» решили помешать трансляции концерта, запланированного на вечер среды. Утром 9 мая они заблокировали в Киеве редакцию канала на улице Дмитриевской, позднее блокировке подвергся офис канала на улице Щусева, а также административное здание на улице Бульварно-Кудрявской.

В министерстве отметили, что цель подобных действий — максимально принизить значение праздника и запугать украинское общество, чтобы отбить у людей желание участвовать в памятных акциях. Там также заявили, что украинские власти продолжают политику исторического ревизионизма, что проявляется в искажении истории страны на «националистический лад». «Празднованию Дня Победы и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание, выворачивая наизнанку значение великой для наших народов даты 9 Мая», — отметили в МИД, подчеркнув, что в России уверены в неизбежном провале всех попыток переписать историю Победы.