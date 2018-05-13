Украинских студентов отправили на практику в Крым

Студенты Сумского государственного педагогического университета им. А. С. Макаренко проходили практику в Крыму

Как пояснили в вузе, по специальности «туризм» студенты должны пройти шесть походов по разным типам местности. Здесь также отмечают, что согласовали этот вопрос с СБУ. Практику студенты проходили с 27 апреля по 7 мая, сообщают украинские «Вести».

В СБУ заявили, что не давали разрешения на поездку.

«Управлением СБУ в Сумской области санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — заявила пресс-секретарь начальника управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.