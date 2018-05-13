Нацистские приветствия и фашистский шик возмутили украинских евреев

Киев — В ночном клубе «Бинго» несколько сотен украинских любителей рок-музыки праздновали день рождения своей любимой ультранационалистической рок-группы «Сокира Перуна». Некоторые из них были подростками, другим было далеко за 40. В их одежде и татуировках присутствовала масса нацистской символики, языческих орнаментов и эмблем непрекращающейся войны на востоке Украины

Некоторые любители рок-музыки привели с собой детей. Над сценой клубился дым, гремел тяжелый гитарный рок, и десятки рук взмывали вверх в нацистском приветствии, когда солист группы Арсений Климачев выкрикивал неонацистские строки, которые стали популярными в столице Украины: «Герои моей расы! Герои твоей расы!»

Поклонники будут убеждать вас, что эти строки и эти символы, запрещенные украинским законом, на самом деле являются всего лишь данью моде — частью их субкультуры. Однако украинские евреи, которых сейчас насчитывается около 200 тысяч, крайне встревожены подобными проявлениями этой субкультуры. С их точки зрения, поклонники Гитлера — это не просто любители тяжелого рока, а еще одно воплощение враждебного и набирающего вес движения.

В течение нескольких десятилетий россияне и украинцы называли своих врагов «фашистами» и в карикатурах изображали их в образе Гитлера. В период конфликта Москвы Тбилиси в 2007 и 2008 годах российские пропагандисты рисовали гитлеровские усы на портретах тогдашнего грузинского президента Михаила Саакашвили . Сегодня миллионы украинцев называют президента России Владимира Путина «Путлером» — вы можете даже купить туалетную бумагу, на которой это написано. Но, если Путин так же скверен, как Гитлер, о чем тогда думают украинские поклонники Гитлера?

Между тем кремлевские чиновники настаивают на том, что проевропейское движение Майдана на самом деле было «фашистским» и что Украиной сейчас управляет правительство неонацистов. И, как будто для того, чтобы подтвердить версию Москвы, десятки ультраправых движений, группировок и музыкальных групп используют нацистскую символику и хвалебно отзываются о жестокости Гитлера по отношению к большевикам — «оккупантам Украины».

За несколько дней до празднования 73-й годовщины победы союзников над нацистами во Второй мировой войне на Украине прошел марш ультранационалистов, которые заявили, что Одессу необходимо очистить от евреев. Во время этой акции глава одесского отделения «Правого сектора» (террористическая организация, запрещенная на территории России , — ред.) Татьяна Сойкина заявила: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!»

Этот марш прошел через несколько дней после того, как Конгресс США направил в Госдепартамент письмо, в котором описывается «неприемлемая» ситуация с антисемитизмом на Украине. В письме сказано, что Украина «прославляет нацистских коллаборационистов и предусматривает уголовную ответственность за отрицание их „героизма“». Американские конгрессмены указали, что такие нацистские коллаборационисты, как Степан Бандера Роман Шухевич , а также Организация украинских националистов, убивали евреев и поляков с 1941 по 1945 год.

На самом деле, с точки зрения многих современных украинцев, эти исторические фигуры являются настоящими героями, хотя сегодня Украина получает от Вашингтона больше помощи, чем когда-либо прежде.

Вашингтон продает Киеву противотанковые системы «Джавелин», чтобы укрепить украинскую армию, которая вынуждена сражаться против пророссийских ополченцев на востоке страны. В четырехлетнем конфликте в Донбассе погибло уже более 10 тысяч человек.

Ультраправые активисты настаивают на том, что за каждой антисемитской акцией обязательно стоят кремлевские агенты, а представители еврейского сообщества требуют, чтобы за решетку посадили поклонников Гитлера, которые просто привлекают к себе много внимания.

«Антисемитизм стремительно набирает обороты по всей Украине: памятники жертвам Холокоста еженедельно варварски разрушаются, а, если оппозиция хочет сказать, что президент Петр Порошенко плохой, она заявляет, что он «еврей»», — говорит глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский

Долинский, известная публичная фигура на Украине, ведет статистику инцидентов антисемитского характера. Еврейский комитете Украины потребовал, чтобы правительство и правоохранительные органы добивались наказания для тех, кто проповедует нацистскую идеологию, но пока безрезультатно.

По словам Долинского, его очень расстраивает то, что российская пропаганда и украинские СМИ используют его имя и высказывания в своих попытках наклеить ярлык фашистов друг на друга. «Главная цель еврейского комитета — не допустить повторения истории. Сегодня многие убеждены, что во всех политических провалах виноваты евреи — как это было в Германии в 1930-х годах», — сказал Долинский в беседе с репортерами Daily Beast.

Ранее в мае заместитель директора школы номер 100 во Львове Марьяна Батюк была уволена за публикацию фотографии, на которой она вместе с учениками своей школы вскинули руки в характерном нацистском приветствии. Она также опубликовала портрет Гитлера на своей странице в Фейсбуке, подписав ее: «Великий человек, как ни крути».

Украинский националист Сергей Пархоменко из «Антипутинского информационного фронта народов» настаивает на том, что настоящие патриоты Украины не должны нападать на евреев. «Активистам в Одессе, учительнице во Львове и тем, кто разрушает памятники жертвам Холокоста, должно быть, платят либо кремлевские агенты, либо те, кто хочет дискредитировать Украину», — сказал Пархоменко в интервью изданию Daily Beast.

Ультраправые военизированные отряды, которые недавно маршировали по улицам Киева и обещали восстановить порядок на Украине, выглядели очень угрожающе, и мало кому хотелось вставать на пути мускулистых парней в черных масках, закрывающих лица.

«Недавно меня пригласили на круглый стол в одном телешоу, где я должен был дискутировать с ультраправыми политиками. У меня была возможность взять с собой еще двоих человек, но все мои друзья побоялись туда идти», — сказал Долинский.

Репортеры издания «Заборона» — группы украинских журналистов, освещающих запрещенные и особо острые темы — сфотографировали молодых людей, которые во время концерта ругались, толкали друг друга и демонстрировали друг другу татуировки с символикой нацистов и Ку-клукс-клана.

Один из фанатов прошел из одного угла зала в другой, размахивая огромным нацистским флагом, о чем сообщила репортер «Забороны» Анна Белоус.

«Глупо во всем винить Кремль. Чиновники должны признать, что на Украине действительно есть люди, использующие символику нацистов, — сказала нам основательница проекта «Заборона» Екатерина Сергацкова. — Каждый год тысячи людей ультраправых взглядов принимают участие в фестивале «Повстанец». Это не новость».

На прошлой неделе президент Петр Порошенко осудил рост антисемитизма, назвав его «неприемлемым». Однако ситуация не меняется.