Синод УПЦ КП: Россия вмешивалась в вопрос предоставления автокефалии 

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Священный Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата утверждает, что Россия якобы вмешивалась в решение вопроса с автокефалией на Украине и оказывала давление на Константинопольский патриархат, соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ КП в субботу.
Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».
В обращении к православным иерархам, духовенству, мирянам и ко всему украинскому народу заявляется о существовании неких фактов «политического и государственного» вмешательства России и пророссийских политических сил в Украине в процесс автокефалии, чтобы помешать ему.
"Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные Церкви", — говорится в обращении.
Также в документе выражается протест в связи с якобы имевшим место «вмешательством России в церковные дела».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви.
Близкий ко Вселенскому патриархату источник ранее рассказал РИА Новости, что поскольку вопрос автокефалии будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит. Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя инициативу Порошенко и Верховной рады обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании в стране единой поместной церкви, заявил, что государство не должно манипулировать Церковью в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ