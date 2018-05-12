Ещё
Синод УПЦ КП: Россия вмешивалась в вопрос предоставления автокефалии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синод УПЦ КП: Россия вмешивалась в вопрос предоставления автокефалии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Священный Синод неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата утверждает, что Россия якобы вмешивалась в решение вопроса с автокефалией на Украине и оказывала давление на Константинопольский патриархат, соответствующее обращение опубликовано на сайте УПЦ КП в субботу.
Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он «решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации».
В обращении к православным иерархам, духовенству, мирянам и ко всему украинскому народу заявляется о существовании неких фактов «политического и государственного» вмешательства России и пророссийских политических сил в Украине в процесс автокефалии, чтобы помешать ему.
"Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский патриархат, другие поместные православные Церкви", — говорится в обращении.
Также в документе выражается протест в связи с якобы имевшим место «вмешательством России в церковные дела».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что создание автокефальной поместной церкви на Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви.
Близкий ко Вселенскому патриархату источник ранее рассказал РИА Новости, что поскольку вопрос автокефалии будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит. Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментируя инициативу Порошенко и Верховной рады обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании в стране единой поместной церкви, заявил, что государство не должно манипулировать Церковью в предвыборной борьбе или в каких-либо еще политических целях.
На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ
РИА Новости: последние новости
Порошенко в Германии накормили рагу из бычьего хвоста Киев проверит информацию о задержании Россией двух украинских моряков Экс-глава СБУ нашел "российских агентов" в украинской власти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь124
ФСБ прокомментировала задержание в Азовском море181
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову340
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову371
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой1039
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение