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На Украине рассказали о заменивших ветеранов ВОВ новых «героях»
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На Украине рассказали о заменивших ветеранов ВОВ новых «героях» 

Деловая газета «Взгляд» 12 мая 2018
Фото: News.ru
Глядя на «героев», принимающих участие в карательной операции в Донбассе, украинцы забывают о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, заявил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.
«Говоря о войне прошлой и войне нынешней, героика современных участников этой войны, погибших парней и девушек приводит к тому, что эти, часто надуманные герои так называемой Великой Отечественной войны просто отходят в тень», — сказал Вятрович в эфире телеканала ZIK.
Он считает, что в украинском обществе «происходят фундаментальные перемены», связанные с отношением к военнослужащим. По его словам, украинские силовики «из обычных людей превратились в настоящих героев».
Вятрович известен как активный борец с «коммунистическим прошлым» Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, после принятия которого по стране прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Вятрович также выступал с целым рядом других странных инициатив. Например, предлагал переименовать Верховную раду, так как это название, как он считает, является «советским наследием». Кроме того, он предлагал переименовать Международный женский день в День борьбы за права женщин, а выходной в этот день отменить.
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