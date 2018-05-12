Владимир Корнилов: «Привезли ли вы с собою украинцев из Берлина для Украины?»

Очень занимательная заметка, скажу я вам. Итак, «Немецкий писатель о Киеве и украинских делах»:

«Статья написана вдумчиво и свидетельствует о полной осведомленности автора в делах и настроениях украинской столицы. Автор отмечает особое оживление Киевского Крещатика; изобилие праздношатающейся публики поражает его…

50 процентов населения признает себя русским, однако в умах граждан господствует такой хаос, оставленный в наследство революцией, что вывести отсюда какие-либо заключения весьма трудно. Нередко встретить диаметрально противоположные суждения у одного и того же человека. Люди, которые ни за что не уступят дороги немецкому офицеру, приходят в неистовый восторг, когда куплетист какого-нибудь Variete-театра поет:

От Киева до Берлина Ще не вмерла Україна, Гайдамаки ще не здались — Deutschland, Deutschland uber alles.

Между прочим, киевляне задавали вопрос: привезли ли вы с собою украинцев из Берлина для Украины ?…

Автор с изумлением… приводит цены на продукты (по его словам, они сильно упали после оккупации) и поражается тем, как эта публика сорит деньгами, источник получения которых неизвестен, между тем, как крестьяне зарывают в землю кредитки, меряя их на фунты.

Отсутствие желания работать и страсть к бессмысленному гулянию — вот черты, отмеченные корреспондентом.

Для нас, конечно, все это не ново; мы привыкли к этим угнетающим зрелищам периода упадка и разложения»…