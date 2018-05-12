Порошенко в Германии накормили хвостом

Черные лимузины и множество полицейских привлекли внимание прохожих в центре Дюссельдорфа. Целью кортежа был ресторан «Zum Schiffchen». Видимо, спонтанно, президент Украины Петр Порошенко решил посетить местное заведение.

«Это было не по графику, но согласовано с нами», — сказала пресс-секретарь полиции Дюссельдорфа.

Украинский лидер заказал рагу из бычьего хвоста (Ochsenschwanzragout) и свиную рульку (Schweinshaxe), но знаменитого местного пива не попробовал.