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Порошенко в Германии накормили хвостом
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Порошенко в Германии накормили хвостом 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петра Порошенко во время визита в Германию специально заехал в Дюссельдорф, чтобы посетить знаменитый ресторан, сообщает издание RP Online.
Черные лимузины и множество полицейских привлекли внимание прохожих в центре Дюссельдорфа. Целью кортежа был ресторан «Zum Schiffchen». Видимо, спонтанно, президент Украины Петр Порошенко решил посетить местное заведение.
«Это было не по графику, но согласовано с нами», — сказала пресс-секретарь полиции Дюссельдорфа.
Украинский лидер заказал рагу из бычьего хвоста (Ochsenschwanzragout) и свиную рульку (Schweinshaxe), но знаменитого местного пива не попробовал.
9–10 мая Порошенко находился с рабочим визитом в Германии, его встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона состоялась на полях ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого, которую присудили французскому лидеру.
Комментарии36  Ещё 2 источника 
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