Страшные тайны: Петр Порошенко

При всех своих странностях и порой не совсем адекватном поведении нынешний президент Украины на самом деле не такой уж рубаха-парень и открытый человек. Сколотив неплохой капитал на сомнительных сделках и спрятав его в офшорах, Петр Порошенко добрался до самой вершины власти и теперь чувствует себя защищенным и от собственного народа, и от следственных органов. Очевидно, что свои самые сокровенные тайны он унесет с собой в могилу, но часть скелетов в шкафу Порошенко все-таки стали достоянием общественности.

ОДНИМ СЛОВОМ — РУМЫН

Происхождение Петра Порошенко, как и его настоящая фамилия, остаются большой загадкой для исследователей запутанной биографии президента. По некоторым данным, его отец Алексей носил до свадьбы с Евгенией Порошенко фамилию Вальцман, что может говорить о еврейских корнях нынешнего защитника украинского языка, народа и государственности. При этом родители будущего главы Незалежной родились в Королевстве Румыния , правда, сейчас эта территория Одесской области.

В начале 70-х годов семья переехала в молдавский, а ныне приднестровский город Бендеры. Там Петр окончил школу, там же с 10 лет занимался дзюдо и даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР. После школы учился в Киевском госуниверситете на престижном факультете международных отношений.

Интересен молдавский период жизни семьи Порошенко. В 80-е годы в СССР махровым цветом расцвело мелкое воровство госсобственности — появились так называемые несуны. Находчивый отец будущего президента был тогда директором ремонтного завода и попался на удочку компетентных органов: он занимался приписками и воровством. За что и получил пять лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видимо, папин неудачный опыт пригодился в жизни Петру Алексеевичу: он быстро усвоил, как нужно жить так, чтобы у него все было, а ему за это ничего не было.

ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ

Получив высшее образование, Порошенко не пошел работать по специальности, а начал собственный бизнес по продаже какао-бобов. В 90-е годы он купил несколько кондитерских предприятий, со временем построив целую шоколадную империю "Рошен" с филиалами в России Венгрии и странах Балтии.

Созданные предприятия кондитерской промышленности принесли ему целое состояние и прозвище «шоколадный король». Помимо кондитерских активов, в бизнес-портфеле Порошено есть спортивные клубы, страховые компании, судостроительные предприятия, средства массовой информации…

Владелец газет, заводов и пароходов фактически развеял слухи о том, что стартовый капитал для своего бизнеса ему дал отец-сиделец. В 90-е годы в прессе активно распространялась информация о том, что Порошенко-старший был одним из первых теневых миллионеров в СССР.

Немаловажная деталь: отказаться от своих бизнес-активов после избрания президентом в 2014 году, конфетный магнат так и не смог. Он не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств. Видимо, сладкая жизнь настолько затягивает, что переформатировать ее в политическую рутину не так-то просто.

ОФШОРНЫЙ ОЛИГАРХ

Два года назад на Украине разразился скандал после публикации так называемого панамского досье, секретные документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. Выяснилось, что в самый разгар войны в Донбассе Порошенко учредил офшорную компанию.

Она была задумана как холдинг для кипрских и украинских фирм группы «Рошен». Примечательно, что Порошенко перевел все свои деньги в офшор буквально через несколько месяцев после пламенной речи о борьбе с коррупцией. Украинские политики и оппоненты президента потребовали тщательного расследования экономических преступлений главы государства, поднимался даже вопрос об импичменте, но, как говорится, воз и ныне там.

Почему расследование темных делишек Порошенко так и не довели до логического конца, можно только догадываться. Не иначе шоколадный король угостил всех жаждущих его крови конфетами собственного производства.

ЛЕСОРУБ МАЙДАНА

О том, как малоизвестному политику Петру Порошенко удалось стать президентом Украины, ходят легенды. Говорят, что он был основным спонсором Евромайдана и деньгами проложил путь во власть. Доля правды в этих утверждениях, безусловно, есть.

Во время осенне-зимних событий 2013-14 годов он был одним из многих политиков, вышедших на площадь Независимости и уж точно единственным крупным бизнесменом, который сразу сделал ставку на протестующих, в то время как его коллеги-миллиардеры предпочитали отмалчиваться.

Порошенко скромно утверждал, что помогал сторонникам евроинтеграции исключительно дровами для обогрева, водой и едой. В итоге получилось, что украинский переворот вынес к власти на своих волнах шоколадного короля, который всего лишь раздобыл дровишек для костров в центре Киева.

А ведь до этого он не был активен в украинской политике и уж точно Порошенко никто не воспринимал серьезно как кандидата в президенты. Но, правда, жесткость свою в бизнесе проявлял не раз: в начале нулевых в Сети появилась аудиозапись телефонного разговора Порошенко с топ-менеджером, принадлежащего ему "Пятого канала" . Бизнесмен эмоционально и в нецензурной форме выражал неудовольствие, что его на канале мало показывают.

В ТЫЛУ ВРАГА

Известно, что Петр Порошенко крайне негативно относится к России, но оказывается, многие родственники пятого президента Украины имеют российские корни. Жена нынешнего лидера Незалежной родом из Липецка . Там, кстати, находится одна из кондитерских фабрик «Рошен». Наверное, это банальное совпадение.

Невестка Порошенко Юлия Алиханова хоть и родилась в Севастополе (тогда еще украинском), но получила среднее и высшее образование в Санкт-Петербурге и осталась там работать. С будущим супругом Алексеем Порошенко познакомилась во Франции , где училась в престижной международной школе.

Журналистам удалось выяснить, что все родственники Порошенко, живущие в ненавистной ему стране, голосовали за воссоединение Крыма с Россией. Такая вот ирония судьбы…

НЕ ПРОЧЬ ВЫПИТЬ

Петр Порошенко не раз был замечен на официальных мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения. Несколько раз это становилось причиной скандала. Как-то раз в самом начале АТО президент оговорился, выступая перед командованием ВСУ: хотел в очередной раз упомянуть ужасы российской агрессии, а вылетело «украинской». Выглядел и вел себя Порошенко тогда крайне неадекватно.

Позже украинского лидера Петра Порошенко заметили в нетрезвом виде во время его публичного выступления на пресс-конференции в Мариуполе . Украинские политологи тактично назвали это выступлением в особом состоянии.