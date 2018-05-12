Почему жители Галиции стали ненавидеть русских

В спорах вокруг происхождения Украины высказываются порой очень странные предположения, например: что государства такого никогда не существовало, украинский язык и обычаи были внедрены насильственно группой русофобов, а само слово «Украина» придумал Бисмарк. Другие верят в тысячелетнюю историю украинского народа и единое самосознание этноса, разделенного границами государств. Но бесспорно одно: в конце XIX — начале XX веков Австрийской империей в Галиции был разработан и частично реализован «украинский проект».

Русины поднимают голову

В XIX веке Галиция представляла собой провинцию в составе империи Габсбургов под названием «Королевство Галиции и Лодомерии». Более половины территории занимали русины, или рутены, как их назвали австрийцы, — сейчас это Ивано-Франковская, Львовская и часть Тернопольской областей Украины. Остальные земли относились к Малой Польше

Несмотря на территориальную удаленность от центральных областей Российской империи, галичане-русины считали себя частью России , что и было зафиксировано, например, в решении съезда галицко-русских ученых в 1848 году во Львове . Первым шагом должно было стать очищение галицких диалектов от полонизмов. Так, в Галиции поднимает голову движение за национальное единство русского народа от Карпат до Камчатки.

Следует иметь в виду, что русский язык в Галиции официально не признавался. В 1822 году Австрийской империей был введён запрет на ввоз русских книг на территорию Галиции. В школах преподавали на польском языке, а в ответ на просьбы митрополита Львовского Михаила Левицкого о переходе на местное наречие наместники Галиции один за другим отвечали, что такая мера нежелательна.

Граф Агенор Голуховский, наместник Галиции польского происхождения, выразился яснее: «Введение в галицких школах народного языка невозможно, так как будет стимулировать интерес учащихся к произведениям русской литературы и усилит тяготение населения к России». Позднее, в 1859 году, упорный граф попытался ввести латинский алфавит во всех русинских школах. Но так называемое «абецадло» (по первым буквам алфавита) встретило единодушное сопротивление неблагодарных рутенов, и наместнику пришлось отказаться от этой затеи.

Поэтому попытки возрождения русского самосознания, столь явно высказанные на съезде ученых, не могли не вызвать беспокойства у Австрийской империи, ведь от культурного сближения недалеко и до политического воссоединения. Вопрос ослабления позиций русофилов решался одним способом: внедрить идеи украинского сепаратизма.

Украинский проект

По замыслу Австрийских властей Галиция должна была стать плацдармом украинофильского движения, которое в конечном итоге должно было привести к отторжению от России всей Малороссии. В дальнейшем планировалось влить образовавшуюся провинцию в состав империи Габсбургов.

Задумано было с размахом. Будущего короля «провинции Украина» эрцгерцога Вильгельма Франца Габсбурга готовили с юности, обучали украинскому языку и национальным обычаям. Он командовал в Галиции кавалерийским полком из русин и носил под мундиром вышиванку, за что получил прозвище Василь Вышиванный.

Приведение в исполнение проекта «Украина» начали с пропаганды. Большое распространение получили заказываемые из Вены псевдоисторические концепции, из которых следовало, что русины и украинцы — разные народы. Пропагандировались идеи о том, что русские — это вообще не славяне, а помесь угро-финнов с татарами, которые украли киевскую историю, принадлежащую лишь малороссам — единственным наследникам святого Владимира.

На этой волне вынесло таких идеологов украинофильства, как Михаил Грушевский . В его девятитомной «Истории Украины-Руси», оплаченной венскими грантами, описана тысячелетняя история «украинского народа, разделенного империями». Ученые считают, что этот труд пестрит несуразностями, но как идеологический инструмент «История» вполне годилась. Он же ввел определение «Галиция — украинский Пьемонт».

К середине XIX века сложилась следующая расстановка национально ориентированных групп:

— москвофилы, считавшие, что русины являются частью русского народа. Их девиз: «Лучше утонуть в русском море, чем в польском болоте!»;

— украинофилы, считавшие русинов частью украинского народа;

— австрорутенцы, отстаивавшие идею особого рутенского народа, лояльные к правительству.

На украинофильские общества и издания австрийскими властями выделялись приличные средства. На проукраинские общества и издания в сумме австрийские власти выделяли 50 100 корон в год. Русские сообщества жили за счет подписки.

Такая интенсивная политика и обильные капиталовложения не могли не принести свои плоды. Однако когда украинское движение стало набирать опасную для Австрийской империи силу, те позволили москвофилам одержать ряд серьезных побед, например, на выборах в Галицкий сейм. Из-за непонимания ситуации украинские боевики убили наместника Галиции, считая, что он поддерживает москвофилов. Но потом отношения с властями наладились.

Конец игры

Все расставила на места Первая мировая война. Для русского движения в Галиции война означала полное поражение. Еще до ее начала были превентивно арестованы все видные москвофилы — депутаты парламента, священники, адвокаты и простые крестьяне. За решетку попали около двух тысяч человек, впоследствии отправленных в концентрационный лагерь Талергоф. «Все арестованные русские не виновны, но были арестованы, чтобы не стать ими», — сказал последний австро-венгерский император Карл I. Всего прошли через лагеря 80 тысяч русинов, из них 30 тысяч были расстреляны.