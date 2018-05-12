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Генпрокурор Украины нашел двойника среди эсэсовцев
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Генпрокурор Украины нашел двойника среди эсэсовцев 

ТК «Звезда» 5 минут назад
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что в фотоальбоме дивизии СС «Галичина» нашел своего двойника. Об этом в субботу, 12 мая, сообщил сайт «Комсомольская правда».
«Я смотрел фотоальбом «Дивизия Галичина». Я его случайно открыл на одной странице, вижу свой портрет. Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС», — заявил Юрий Луценко.
Он добавил, что в тот момент понял, что если бы его родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, в его семье было бы все по-другому. По его мнению, украинский народ «просто искусственно разорвали».
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