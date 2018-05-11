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Украинский журналист назвал страну «недогосударством»
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Украинский журналист назвал страну «недогосударством» 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Журналист и политик Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что страна находится «под большой угрозой распада».
По его мнению, Украина не является «цельным государством».
"Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — считает журналист.
Как заметил Гордон, страна находится на грани распада, и «все, кто на Украине имеет способность мыслить», это понимают.
"И то, что мы глазом не успеем моргнуть и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — подчеркнул журналист.
На Украине неоднократно заявляли о негативных последствиях, к которым может привести кризис власти в стране. Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев подчеркивал, что нынешний политический курс может подорвать территориальную целостность государства, которое «катится под откос». Член украинского парламента Нестор Шуфрич заявлял о том, что действия киевской власти «разорвут страну в клочья». По словам экс-министра обороны страны Анатолия Гриценко, Украина может исчезнуть с карты мира «от массовой коррупции и разочарования».
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