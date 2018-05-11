Украинский журналист назвал страну «недогосударством»

По его мнению, Украина не является «цельным государством».

"Украина — недогосударство. Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах — это то первое, с чего должно начинаться государство", — считает журналист.

Как заметил Гордон, страна находится на грани распада, и «все, кто на Украине имеет способность мыслить», это понимают.

"И то, что мы глазом не успеем моргнуть и от Украины не успеет остаться несколько кусков, и то, что мы ничего не сможем с этим сделать, это вполне возможно", — подчеркнул журналист.