Украинский канал подозревают в разжигании розни из-за концерта к 9 Мая

Украинский телеканал «Интер» проверят на предмет разжигания межнациональной розни. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала «Интер» из-за трансляции праздничного концерта к 9 Мая — «Победа. Одна на всех».

Члены Нацсовета отметили, что к ним обратились члены СБУ , зрители канала и «одна политическая партия» с жалобами, что «содержание передачи унижает достоинство граждан Украины , разжигает межнациональную рознь и угрожает целостности территории», и потребовали проанализировать контент канала.

Во время концерта его ведущие сказали, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибло восемь миллионов украинцев и сегодня «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве». Эту фразу ряд националистических организаций восприняли на свой счет.

Из-за появления в сети ролика с такой цитатой радикально настроенные активисты, в частности, представители «Национального корпуса» начали пикет офиса «Интера» в среду утром, 9 мая. Они требовали не пускать в эфир «пропагандистский контент».

Александра Березовская сотрудник телеканала «Интер» «Как будет выглядеть эта проверка? Ясно, что она внеплановая, это будет просто независимый мониторинг эфира, либо это будут люди, которые каким-то образом будут контролировать работу редакции, это пока что еще не понятно. В свою очередь, нацрадикалы, которые приходили 9 мая и блокировали работу телеканала, сказали, что если политика телеканала не изменится в ту сторону, в которую они считают необходимо и не станет полностью проукраинской, то они будут устраивать пикники каждую субботу в районе, где находится дом Левочкина. Он не жилой, то есть там стоит постройка, рядом находится речка. То есть у нас поселок Козин, там очень много живет депутатов, разных людей, скажем так, не бедных. Но это после того, как они десятого числа его там не нашли, они решили, что вот до тех пор пока „Интер“ будет проверяться, и пока не изменит свою политику в сторону полной украинизации и национализации, они будут проводить вот такие пикники. Кстати, здесь информация есть, что ОБСЕ осудила действия национал-радикалов, и они хотят тоже сделать свое собственное независимое расследование, почему они так поступали, чем они руководствовались. В принципе, подвергали жизнь работников телеканала угрозе, бросая дымовые шашки и стреляя из пейнтбольных маркеров. Телеканал „Интер“ давно уже является большим, желаемым куском для всяких националистических товарищей, так что, чем закончится, неизвестно. Пока мы в последние четыре года держались».

Решение по «Интеру» будет приниматься, исходя из законов страны, а депутату Левочкину националисты сделали бесплатную рекламу, считает украинский политолог, директор киевского «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев

Вадим Карасев украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» «То, что там по контенту праздничного эфира телеканала „Интер“ 9 мая, будет определять у нас Рада, — это одна история. Что касается всех этих спектаклей с радикалами и националистами, то здесь, во-первых, действительно, есть ряд искренних людей, которые считают, что такого рода радикальными акциями нужно обратить внимание властей на антиукраинскую, по их мнению, деятельность телеканала „Интер“. Другие просто там участвовали для того, чтобы создать хайп. Другая сторона тоже не очень-то страдает. Показать, что они жертвы, — это тоже определенная такая идеологическая мобилизация. По сравнению с поджогом полтора года назад, это все-таки более травоядная, вегетарианская акция. Что касается блокирования поселения нардепа Левочкина, то это недостроенное помещение, его там не было. Поэтому каких-то результатов негативных, тем более трагических, пока нет. А что ему может угрожать? Это что какое-то из ряда вон выходящее? Хулиганство, может быть, мелкое, но и более ничего. То, что у нас активисты и президента блокировали Порошенко, и прокурора генерального, и других, — это не сюрприз. Имеют право, они же не посягают на частную собственность, они пикетируют вход и выход. Это бесплатная реклама Левочкина, как лидера оппозиционного блока, который поддержал празднование 9 мая. Пикники, автомайдан — Украина к этому привыкла. Поблокируют и разъедутся».

Между тем концерт вышел в эфир 9 мая и собрал огромную аудиторию, став лидером по просмотрам вечера того дня. Как пишет «Страна.Ру», его смотрела четверть взрослого населения или более семи миллионов украинцев, а всего свыше 13 миллионов человек.