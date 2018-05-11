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Украинец зарезал вернувшегося из «АТО» сына
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Украинец зарезал вернувшегося из «АТО» сына 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Русская Весна
Житель города Коростень Житомирской области Украины зарезал своего сына, бывшего участника «антитеррористической операции» на востоке страны, сообщает национальна полиция региона.
Как передает УНИАН, 9 мая вечером правоохранителям поступило сообщение от медиков о смерти местного жителя. Ножевое ранение в ходе конфликта сыну нанес отец. Начато расследование.
По предварительной информации, ссора между мужчинами возникла около 20.10 мск в их квартире. Во время конфликта в ход пошел нож, от ранения которым в грудь погиб 37-летний мужчина. Отец погибшего, 60-летний местный житель, признал вину.
Отмечается также, что погибший после возвращения из «АТО» злоупотреблял алкоголем.
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