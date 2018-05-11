СБУ открыла дело против волынских антифашистов

Об этом интернет-изданию «Волынь24» сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас следователи управления изучают вопрос, после чего примут соответствующее решение согласно законодательству. О результатах проверки обещают сообщить позже.

«Международный форум Победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне» прошел 25 апреля и собрал более 250 человек из стран СНГ, Балтии и Грузии

Среди них были и председатель Волынской областной организации ветеранов Украины Александр Булавин, член исполнительного комитета Луцка Валерий Корпач, председатель организации «Русский культурный центр» Ольга Саган, председатель организации «Авиалюбители» Илья Сметанин , экс-пресс-секретарь общественного формирования «Стражи порядка», председатель общественного совета при Волынской ОГА Александр Волянюк.

Как рассказала Ольга Саган в интервью радио « Россия Брянск », она побывала на форуме «вместе со своими молодыми соотечественниками».

«Мы приехали рассказать, что Западная Украина разная и не все можно трактовать в свете этих событий, которые сейчас происходят», — заявила она.

«Если бы 26 лет Украина давала возможность своим гражданам учить историю, такого бы не произошло. Я имею в виду Майдан и другие события. Украина стала ярким примером того, что бывает когда забывают о фашизме, и он возвращается. Радикальные организации делают все, что хотят и никому не подчиняются », — добавила жительница Луцка.

«В стране хаос и беззаконие. Это очень страшно, когда ветераны не могут одеть георгиевскую ленту, потому что за это им грозит тюремный срок. Это страшно, когда мы не можем петь песни о Победе», — резюмировала Ольга Саган.

Теперь за антифашистские высказывания Ольге и ее коллегам грозит преследование со стороны украинских властей. Кампания в прессе уже началась — местные интернет-СМИ уже пестрят заголовками, осуждающими жителей Луцка, решившихся выразить точку зрения, отличную от того, что транслирует официальный Киев.