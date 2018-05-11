Сурков готовится к отставке с поста помощника президента 

Помощник президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, может покинуть свой пост по итогам перестановок в администрации президента. Об этом рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и три источника, близких к управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (управление курирует Сурков).
Источники называют разные причины возможной отставки Суркова. Стратегия на украинском направлении в целом зашла в тупик. Минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится, говорят источники, близкие к управлению по СНГ.
У Суркова были конфликты с другими ведомствами, которые «считали, что он вмешивается не в свои дела». В частности, у команды Суркова был конфликт с силовиками, в частности с 5 службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку на территориях ДНР и ЛНР. Именно эта служба поддерживала главу МГБ ЛНР Леонида Пасечника в его конфликте с главой самопровозглашенной республики Игорем Плотницким. Главу ЛНР, в свою очередь, поддерживал Сурков. 24 ноября 2017 года Плотницкий подал в отставку, а республику возглавил Пасечник.
По словам близкого к Суркову директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, помощник президента, скорее всего, не останется в Кремле.