Порошенко предложил обсудить миссию ООН в июне

Порошенко предложил обсудить миссию ООН на возможной встрече в нормандском формате в июне

Петр Порошенко. Предварительное согласование даты встречи в нормандском формате состоится в конце мая, а проведение встречи возможно в начале лета. Об этом в пятницу заявил президент Украины "Я считаю, что ее (встречу в нормандском формате — прим. ТАСС) можно провести уже в начале июня, поскольку 23-24 мая мы будем знать, когда предварительные согласования будут сделаны", — сказал он. При этом президент Украины надеется, что на встрече стороны обсудят идею введения миссии ООН в Донбасс, "чтобы обеспечить безопасный компонент минских договоренностей, составляющей частью которых должно стать решение Совбеза ООН по миротворческим силам на оккупированном Донбассе". "Это наиболее эффективный и, возможно, единственный сейчас способ, чтобы начать процесс подготовки к местным выборам, но под контролем международных сил обеспечения мира", — считает он. В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ . Позже он уточнил, что представители ООН могли бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. Киев же настаивает на размещении "миротворческой миссии ООН" на всей территории Донбасса, включая участок границы с РФ