Луценко считает, что суду удалось доказать вину Януковича в госизмене

КИЕВ, 11 мая. / ТАСС /. Сторона обвинения уверена, что ей удалось доказать вину экс-президента Украины Виктора Януковича в ходе рассмотрения дела против него по статье о государственной измене в Оболонском районном суде Киева. Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «112 Украина».

"Уверен, что наши доказательства нашли подтверждения во время суда, но только суд может устанавливать сроки и смысл решения", — отметил Луценко. При этом он опроверг заявление своего заместителя Евгения Енина , который утверждал, что решение по делу будет вынесено в ближайшие недели, что защита Януковича расценила как давление на суд. " Генпрокуратура не может устанавливать сроки судопроизводства, это зависит от председательствующего судьи и темпов рассмотрения дела", — признал Луценко.

По словам генпрокурора, обвинительный приговор в отношении Януковича повлечет за собой «несколько важных решений, когда суд принимает постановление о конфискации имущества осужденного, происходят вытекающие из этого процедуры, привлечение к ответственности других причастных лиц». Кроме того, добавил он, «дело имеет политические последствия».

В ходе событий в Киеве в феврале 2014 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти силой. Верховная рада в нарушение Конституции, которая четко оговаривает условия досрочного прекращения полномочий главы государства, приняла постановление о его самоустранении от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента. Сам Янукович в связи с возникновением угрозы для личной безопасности покинул сначала Киев, а затем и страну.

В октябре 2016 года новые власти Украины завершили юридическую процедуру лишения Януковича звания президента на основе специально принятого Радой закона, а месяц спустя было объявлено о возбуждении против него заочного уголовного дела по обвинению в государственной измене. В рамках этого дела прокуратура предъявила Януковичу также обвинения по статьям «Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», «Пособничество в ведении агрессивной войны». Ранее сторона обвинения заявляла, что намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения.