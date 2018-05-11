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Украина обвинила РФ в подготовке теракта в Киеве
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Украина обвинила РФ в подготовке теракта в Киеве 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутат Надежда Савченко получала оружие от «российских полковников». Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам Луценко, с помощью этого оружия Савченко планировала устроить теракт в центре Киева. Он утверждает, что украинским правоохранителям удалось выяснить «фамилии, имена-прикрытия и должностные звания» российских полковников.
Двадцать второго марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали Савченко на выходе из Верховной Рады. До этого Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее арест.
Луценко заявлял, что Савченко планировала устроить теракт в стенах Рады. На заседании парламента Генпрокуратура представила видео— и аудиозаписи, на одной из которых Савченко предлагает устроить переворот и говорит, что «их надо убирать физически». Луценко утверждал, что депутат и ее сообщники планировали напасть на кортеж президента Украины Петра Порошенко с крупнокалиберной снайперской винтовкой «Топаз».
>> Почему Савченко стала врагом Украины
Также сообщалось, что в течение последнего года Савченко «ездила по военным частям» и агитировала «на подрывную деятельность». Депутату вменяют терроризм и подготовку госпереворота.
Сама Савченко заявила, что «хотела напугать и взбудоражить Украину». По ее словам, ей было важно, чтобы «власть поняла, что она также смертна». Свои действия она назвала не терактом, а «политической провокацией».
Суд арестовал Савченко на два месяца — до 20 мая. После этого депутат объявила голодовку.
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