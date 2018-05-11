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В Раду внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая
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В Раду внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая 

RT на русском 1 час назад
Фото: Амител
В Верховную раду Украины внесён законопроект о переносе праздничного нерабочего дня в честь Дня Победы с 9 на 8 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.
«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке.
Автором инициативы выступил внефракционный депутат Андрей Денисенко.
По его словам, дата 9 мая имеет не исторический, а «геополитический и идеологический контекст». По мнению автора законопроекта, из-за идеологической окраски эта дата ассоциируется с «утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм». Ранее депутат Верховной рады Украины Иван Винник заявил, что Россия желает «присвоить себе победу над фашизмом».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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