В Раду внесли законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 мая

Верховную раду Украины внесён законопроект о переносе праздничного нерабочего дня в честь Дня Победы с 9 на 8 мая. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке.

Автором инициативы выступил внефракционный депутат Андрей Денисенко