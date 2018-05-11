В Раде предложили сделать День Победы 9 мая рабочим днем

МОСКВА , 11 мая — РИА Новости . В Верховную раду внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 мая на 8 мая. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.

"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Автор документа, внефракционный депутат Андрей Денисенко утверждает, что 9 мая имеет не историческую, а геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с «утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».

По его мнению, принятие законопроекта позволит предотвратить общественные конфликты, «установить историческую справедливость» и будет способствовать «восстановлению национальной идентичности народа Украины ».

На сегодняшний день на Украине 8 мая считается Днем памяти и примирения, однако является рабочим днем. 9 Мая по-прежнему остается выходным праздничным днем.