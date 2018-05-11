Ещё
В Раде предложили сделать День Победы 9 мая рабочим днем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

В Раде предложили сделать День Победы 9 мая рабочим днем 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект о переносе праздничного нерабочего дня — Дня Победы — с 9 мая на 8 мая. Документ опубликован на официальном сайте украинского парламента.
"Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая «Дня победы над нацизмом» перенести на 8 мая — «День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Автор документа, внефракционный депутат Андрей Денисенко утверждает, что 9 мая имеет не историческую, а геополитическую и идеологическую окраску, из-за которой эта дата устойчиво ассоциируется с «утверждением России как сверхдержавы, победившей фашизм».
По его мнению, принятие законопроекта позволит предотвратить общественные конфликты, «установить историческую справедливость» и будет способствовать «восстановлению национальной идентичности народа Украины».
На сегодняшний день на Украине 8 мая считается Днем памяти и примирения, однако является рабочим днем. 9 Мая по-прежнему остается выходным праздничным днем.
РИА Новости: последние новости
Украинские власти планируют переоборудовать блокпосты в Донбассе В соцсетях высмеяли новый бренд для популяризации Украины Аваков рассказал о плане по "возвращению" Донбасса под контроль Киева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией207
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову221
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать251
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200808
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1043
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение