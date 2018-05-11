Глава Минэкономики ФРГ подтвердил свой визит в Москву 14-15 мая 

БЕРЛИН, 11 мая. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подтвердил визит в Москву в начале следующей недели. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью радиостанции Deutschlandfunk.
"Я последую за коллегой [главой МИД ФРГ Хайко] Маасом, который вчера был на переговорах в Москве. Я сам буду там в понедельник и вторник, а канцлер [Ангела Меркель посетит Сочи — прим. ТАСС] в течение недели", — сказал Альтмайер.
Ранее агентство DPA сообщало, что Альтмайер планирует 13-14 мая совершить визиты на Украину и в Россию и обсудить, прежде всего, вопросы энергетики, а именно реализацию проекта «Северный поток — 2» и роль Украины как страны — транзитера газа в Европу.
В центре внимания визита в Москву будет находиться германо-российское экономическое сотрудничество. Как отметило агентство, в германской предпринимательской среде царит неуверенность в свете санкционной политики. Кроме того, Альтмайер обсудит в Москве подготовку к визиту канцлера Ангелы Меркель 18 мая в Сочи, где запланирована встреча между главой правительства ФРГ и президентом России Владимиром Путиным. Альтмайер ранее возглавлял Ведомство федерального канцлера и считается одним из доверенных лиц Меркель.