Украина пожаловалась на задержание рыбаков

Украина заявила о задержании в России двух запорожских рыбаков

Запорожское областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины заявило, что двое рыбаков из города Бердянск , пропавшие в Азовском море, были задержаны российскими пограничниками. В начале нынешней недели в Крыму пограничники провели морские учения, на которых отработали методы борьбы с морскими угрозами, в частности, противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море.

Двое рыбаков из города Бердянск Запорожской области, пропавшие в Азовском море, задержаны российскими пограничниками, передает RT со ссылкой на областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как рассказали агентству в пресс-службе ведомства, 11 мая в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые накануне вышли в Азовское море на катере и не вернулись, передает ФАН.

По словам женщины, она якобы получила звонок из Пограничной службы России о задержании ее супруга и его товарища и об их нахождении в городе Ейске Краснодарского края . Спасатели Запорожской области прекратили поисковую операцию. Российская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

В начале нынешней недели в Крыму пограничники провели морские учения, на которых отработали методы борьбы с морскими угрозами, в частности, противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море. Об этом сообщала пресс-служба крымского погрануправления ФСБ России.

«В Керченском проливе пограничное управление ФСБ России по Крыму провело морские учения, в ходе которых пограничники отработали методы борьбы с морскими угрозами, в том числе противодействие захвату рыболовецких судов в Азовском море, освобождение судна с заложниками и нейтрализация условных пиратов или террористов», — приводит НСН заявление пресс-службы.

За три дня до этого в Черном море российскими правоохранителями было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный промысел камбалы. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

Там отметили, что судно было задержано неподалеку от крымского мыса Тарханкут. В задержании принимал участие российский пограничный корабль «Аметист». Пограничники изъяли несколько километров сетей и доставили само судно вместе с экипажем, состоящим из пятерых украинцев, на территорию Крыма «для проведения процессуальных действий».

«Пограничное управление принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях. Деятельность пограничных органов ФСБ России в этой сфере осуществляется в строгом соответствии с международным морским правом», — добавили в погрануправлении.

Накануне Киев пожаловался на «жесткую политику» России по отношению к невоенным украинским судам, направляющимся в порт Мариуполя . Соответствующее сообщение обнародовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники зафиксировали «уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра». При этом в заявлении ГПСУ утверждалось, что «никаких замечаний при этом не следует». О задержаниях сообщили пограничники Донецкого погранотряда.

В качестве примеров приводятся три случая задержания сотрудниками Пограничного управления ФСБ России кораблей, шедших на Украину. 30 апреля ФСБ задержала в Керченском проливе корабль, шедший из Хиоса (порт в Греции ) в Мариуполь.

Нигерии, Египта и Российские пограничники провели осмотр судна и идентифицировали команду. На борту оказались граждане Турции Грузии . В тот же день ФСБ задержала теплоход, шедший из Ашдода ( Израиль ) в Мариуполь; еще через день был задержан корабль, который шел из итальянского Ногаро также в мариупольский порт. 28 апреля Министерство иностранных дел России предупредило судовые компании о риске пиратских захватов судов в украинских территориальных водах.

«В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» и незаконным удержанием под стражей его экипажа», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что на судно «Trans Services Maritime» был спустя две недели наложен арест.

В свою очередь, в пресс-службе погрануправления ФСБ по республике Крым заявили о готовности пресекать в Азовском море незаконную рыболовную деятельность, жертвами которой становятся дельфины.

«Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства,

в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины», — рассказали в силовом ведомстве.

В погранслужбе подчеркнули, что жертвами незаконной рыболовной деятельности становятся дельфины. По данным ведомства, с начала года в Азовском море погибли 70 дельфинов из-за действий браконьеров.