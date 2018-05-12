На Украине заявили о задержании российскими пограничниками двух рыбаков

МОСКВА , 12 мая — РИА Новости . Двух украинских рыбаков, пропавших в Азовском море, задержали российские пограничники, об этом сообщает запорожское издание 061.ua со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.

О задержании рыбаков спасателям сообщила жена одного из пропавших без вести. Сейчас, как утверждают в ведомстве, рыбаки находятся в Ейске.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что двое жителей Бердянска вышли в Азовское море с территории местной базы отдыха на лодке «Амур» и не вернулись обратно. Для их поисков задействовали катер, о случившемся оповестили экипажи судов и пограничников.

Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.

Крымское пограничное управление ФСБ 4 мая сообщило о задержании в Черном море украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшего камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут). Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым «для проведения процессуальных действий». В Киеве заявили о «захвате» судна и возбудили по факту случившегося уголовное дело. Российские пограничники подчеркнули, что действовали «в строгом соответствии с международным морским правом».

В конце апреля в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что намерены бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, по вине которых сокращается популяция дельфинов.

Обстановка в Азовском море обострилась в марте после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы. В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.