Суд в Киеве продолжил рассматривать иск Саакашвили по лишению гражданства

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.

"Сегодня продолжается рассмотрение… иска Саакашвили Михаила Николозовича к Порошенко Петру Алексеевичу", — сказала председательствующая по делу судья Раиса Ханова.

Суд продолжил допрос свидетелей по делу, в частности, начался допрос главы государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.