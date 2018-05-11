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Суд в Киеве продолжил рассматривать иск Саакашвили по лишению гражданства
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Суд в Киеве продолжил рассматривать иск Саакашвили по лишению гражданства 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Верховный суд Украины продолжил в пятницу рассмотрение иска экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о признании незаконным и отмене президентского указа о лишении его украинского гражданства, передает корреспондент РИА Новости.
В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.
"Сегодня продолжается рассмотрение… иска Саакашвили Михаила Николозовича к Порошенко Петру Алексеевичу", — сказала председательствующая по делу судья Раиса Ханова.
Суд продолжил допрос свидетелей по делу, в частности, начался допрос главы государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.
Ранее Верховный суд Украины частично удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о допросе свидетелей. В частности, было дано согласие на допрос в ходе судебного заседания ряда сотрудников государственной миграционной службы Украины, которые вели производство по лишению Саакашвили гражданства. При этом суд отказался допросить Порошенко и Саакашвили, который после выдворения с Украины находится в Голландии. Также суд отказался допросить членов комиссии по гражданству при президенте Украины, которые участвовали в рассмотрении вопроса о лишении Саакашвили гражданства.
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