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Украина решила сократить блокпосты в Донбассе
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Украина решила сократить блокпосты в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что на восточных границах страны станет меньше блокпостов, однако количество патрулей увеличится.
«Блокпосты на Донетчине и Луганщине будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей», — приводит пресс-служба Нацполиции в Facebook слова Бушуева.
По его словам, увеличение количества патрулей позволит увеличить «полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах».
В конце 2017 года стало известно, что полиция Украины собирается усилить меры безопасности на границе с Крымом.
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