Украина решила сократить блокпосты в Донбассе

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев заявил, что на восточных границах страны станет меньше блокпостов, однако количество патрулей увеличится.

«Блокпосты на Донетчине и Луганщине будут полностью переоборудованы. Количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшено. Вместе с тем создаются 106 дополнительных патрулей», — приводит пресс-служба Нацполиции в Facebook слова Бушуева.

По его словам, увеличение количества патрулей позволит увеличить «полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах».