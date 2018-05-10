Правительство Украины утвердило список объектов большой приватизации на текущий год

Чиновник не уточнил, какие именно объекты вошли в одобренный список, между тем, по данным местных СМИ, на продажу будут выставлены шесть энергетических компаний, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Президент-Отель», «Турбоатом».