Правительство Украины утвердило список объектов большой приватизации на текущий год 

Киев, 10 мая /Синьхуа/ — Сегодня кабинет министров Украины утвердил перечень из 26 крупных госпредприятий, подлежащих приватизации в текущем году. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил первый вице-премьер Степан Кубив.
Чиновник не уточнил, какие именно объекты вошли в одобренный список, между тем, по данным местных СМИ, на продажу будут выставлены шесть энергетических компаний, Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Президент-Отель», «Турбоатом».
7 марта в Украине вступил в силу закон о приватизации, направленный на упрощение процедуры передачи госсобственности в частные руки, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав инвесторов. Три недели спустя Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации на текущий год, состоящий из более чем 600 позиций. По прогнозам украинских властей, в 2018 году продажа госсобственности принесет в бюджет порядка 21,3 млрд гривен /812,4 млн долларов США/. —0—