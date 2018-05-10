Эксперты оценили предложения Рады разорить приграничные области

Чтобы не контактировали с Россией

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Роман Зварыч внес на рассмотрение парламента законопроект о поправках в закон «О санкциях». Политик предложил штрафовать на три годовых дохода все юридические и физические лица, которые были уличены в сотрудничестве с Россией. По словам депутата, в итоге все активы, которые Москва может использовать во вред Киеву, перейдут в собственность Украины . Готов ли Киев окончательно порвать все экономические связи с Москвой, «КВ» узнал у экспертов.

Денис ДЕНИСОВ , директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии:

— Судя по тому, что законопроект был предложен правящей партией, он имеет вполне реальные шансы на принятие. Его основной смысл заключается в радикальном сокращении экономических контактов с Россией, причем, в первую очередь, в ущерб украинской стороне. В 2017 году товарооборот между нашими странами составил 9,36 миллиарда долларов. Это на 28,6% больше, чем в 2016 году. Теперь же Киев предлагает ввести законодательную норму, благодаря которой любую организацию, так или иначе связанную с Россией, можно оштрафовать на три годовых дохода. Фактически речь идет о рейдерском захвате. Причем тезис об «ущербе интересам Украины и ее гражданам» можно интерпретировать вообще как угодно.

Этот закон за пределами здравого смысла. В соответствии с ним, в работе на агрессора можно обвинить, кого угодно. И не важно, купили вы три года назад пачку бумаги в России, или заказали партию оружия. Это политически мотивированный закон, который будет висеть дамокловым мечом не только над украинскими компаниями, но и целыми областями, которые граничат с Россией. В частности, серьезно пострадают Харьковская, Сумская, Черниговская и Луганская области. Жители этих регионов окажутся безработными, потому что весь их бизнес связан с Россией.

По ДНР и ЛНР этот закон тоже ударит, хотя и в меньшей степени. После того, как в 2017 году Киев ввел полную блокаду самопровозглашенных республик, украинские предприятия перестали работать в Донецке Луганске . Однако недавно в ДНР возобновил свою работу мобильный оператор «Водафон». Вероятно, после принятия этого закона он вновь выйдет из самопровозглашеной республики, чтобы не разориться.

Как бы там ни было, Россия ни в коем случае не должна прибегать к симметричному ответу. Киев собирается принять очередной людоедский закон. Не нужно ему подражать.

Андрей БУЗАРОВ, член Общественного совета при МИД Украины:

— Внедрить подобную практику на Украине невозможно, так как, во-первых, альтернативы торговому обороту с Россией нет, а во-вторых, он, несмотря ни на что, растет. Поэтому вряд ли документ будет принят, по крайней мере, в таком виде. До сих пор власти Украины принимали все антироссийкие санкции в обстановке строжайшей секретности. В том числе, до сих пор неизвестно, против каких компаний Порошенко ввел ограничения в последний раз. Некоторые сектора экономики Украины слишком важны, и руководство страны не хочет случайно нанести им вред.

Скорее всего, Зварыч решил таким образом попиариться. С одной стороны, Порошенко называет Россию страной-агрессором, а с другой не препятствует увеличению торгового оборота с ней. Этот парадокс предоставляет отличную возможность политикам продемонстрировать свою принципиальность, уязвив при этом президента. В то же время, Зварыч мог вынести законопроект в интересах третьих лиц, которые так же хотят сыграть на расхождении слов Порошенко с его делами.