«Готовят к распилу»: план Украины по отрыву авиаотрасли от России оценил эксперт

"В России ситуация в 1990-е немного напоминала то, что сейчас происходит в украинском авиапроме. Самое интересное в украинской стратегии — реформа авиаотрасли. В этом контексте нужно считать, что хотят ее переделить, частично приватизировать в частную собственность для последующей реализации. В интересах элит пройдет раздробление составляющих авиапрома для перераспределения серьезных доходов в карманы заранее определенных лиц.

Сама по себе украинская стратегия по «преодолению зависимости от России» в авиастроении — не более, чем информационный шум, и быстрое принятие ее правительством означает, что заинтересованные лица вполне успешно договорились. Будут делить оставшееся от СССР наследство в усиленном режиме — правда, там осталось не так много, как после распада Союза, но и эти потенциальные доходы, по мнению украинских элит, упускать нельзя", — отмечает аналитик.

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив рассказал, что кабинет министров Украины одобрил предложенную его ведомством стратегию возрождения авиастроения до 2022 года. Целью стратегии заявлено восстановление стабильного развития авиастроения и обеспечение рентабельности высокотехнологичного производства авиатехники в стране. По словам министра, Украина имеет возможности полного цикла производства авиационной техники. «Сегодня мы наблюдаем падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях. Отрасль чрезмерно зависит от российских контрагентов. Мы должны это изменить», — сказал Кубив.

"Политическая декларация вполне понятна — она объявляется для успокоения населения, пока авиаотрасль будут делить на активы. И это очевидно. Чисто теоретически Украина даже может полностью обойтись без российских составляющих, правда, это вопрос многих лет и многих миллиардов, переориентации производства — дело сложное и недешевое.

Но даже в этом случае Киеву просто некуда продавать свои самолеты, кроме как самому себе. На мировом рынке конкуренция настолько жесткая, что даже канадский «Бомбардье» столкнулся с серьезными проблемами. Теоретически в кооперации Россия и Украина могли бы создать единую удобную систему производства, путем стимулов создать рынок на территории СНГ, евразийском пространстве, распространив его на часть государств Африки и Азии. Но без РФ Украина с этим не справится — «в одно лицо» такие задачи не решаются", — подчеркивает эксперт.

Продать на лом Стратегия Киева по поднятию авиаотрасли написана на уровне пятиклассника. Принятый кабмином документ предлагает провести модернизацию производства самолетов Ан, вертолетов Ми, начать импортозамещение комплектующих из России и провести «структурное реформирование предприятий отрасли». Кубив надеется, что это позволит увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей и сохранить 60 тысяч рабочих мест. Параллельно предполагается разработка новых образцов самолетов, вертолетов и беспилотников, а также модернизация уже имеющихся моделей.

Кооперационные связи с РФ авиапром Украины разорвал в 2014 году, и с тех пор медленно «умирает». До этого 85% всего производства запорожского завода «Мотор Сич» зависело от заказов России на самолеты и вертолеты. К 2016 году на предприятии был уже системный кризис — уволены около тысячи человек, прибыль сократилась за два года с миллиарда до 580 миллионов долларов. Примерно с теми же проблемами столкнулся концерн «Антонов» — разрыв бизнес-цепочек с РФ привел к тому, что в 2016-17 годах предприятие не передало заказчикам ни одного нового самолета.

"Судя по энтузиазму, с которым украинская власть взялась за «реформы» авиапрома, отрасль ждет незавидное будущее. Часть объектов недвижимости перепрофилируют под другие нужды, другие снесут ради освобождения земли. Продукция уйдет за рубеж в виде запчастей или металлического лома.

То есть Украина выбрала грузинский путь реформ: долго распродавали и делили наследие советской промышленности, а когда оно закончилось, случилась «революция роз». Только в случае с Киевом революции пришли раньше, спровоцировав хаотичные волны стремления поживиться на разграблении целых отраслей.