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Украинских автовладельцев загонят под землю исторических центров
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Украинских автовладельцев загонят под землю исторических центров 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Соответствующие правки подготовило министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, сообщил замглавы министерства Лев Парцхаладзе в Facebook.
«В большинстве цивилизованных стран Европы и мира действует принцип, по которому улицы городов являются безопасными и комфортными для людей, поэтому общественные и жилищные постройки проектируются с подземным паркингом, что нивелирует возможное превращение улиц в сплошную стоянку для автомобилей. Мы взяли это в качестве принмера во время обновления ГСН в отношении городской застройки», — заявил Парцхаладзе.
По его словам, сегодняшняя наземная парковка очень портит вид центральных улиц и исторических районов городов, а также создает дискомфорт и возможную опасность для пешеходов.
После изменения государственных строительных норм улицы украинских городов, по словам Парцхаладзе, будут разгружены от авто. В исторических центрах городов будет разрешена проектировка только подземных стоянок.
По словам Парцхаладзе, обновленные ГСН будут утверждены и опубликованы в ближайшее время.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для киевлян и гостей столицы парковка в неустановленных местах обойдется очень дорого.
«О парковках. Проблема действительно существует. И она очень серьезна. Сегодня никто не хочет инвестировать в строительство паркингов, так как это невыгодно. Существующие в Киеве паркоместа — паркхаусы, парковки — стоят полупустые. Но в это же время автомобили стоят, где угодно — на тротуарах, на улице, иногда недобросовестные водители бросают их, перекрывая даже проезжую часть… Единственное могу пообещать недобросовестным водителям — авто бросать на улице под знаком «парковка запрещена» будет очень дорого», — заявил Кличко.
Как сообщают посещающие Киев трэвел-блогеры, столица Украины в последнее время меняется не к лучшему. Помимо броской визуальной рекламы, подчас уродующей старинные здания, большую проблему представляют припаркованные в том числе и на тротуарах, автомобили. Иногда они серьезно затрудняют движение пешеходов. Некоторые блогеры назвали такую парковку худшим, что есть в Киеве.
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