«Это русская земля!» В Харькове Украину назвали выдуманной страной

В сети появилось видео, на котором агрессивно настроенные участники пророссийской акции «Бессмертный полк» в Харькове назвали свой город русским и заявили, что Украины не существует как государства (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Свои сепаратистские идеи они озвучили в ответ на замечания харьковчан с проукраинской позицией. Запись словесной перепалки опубликована на ютюб-канале «Харьков LIVE».

«Это русская земля, а Украина — искусственно придуманная страна. Не надо нам тут фашизм устраивать!» — говорит пенсионерка, которая представилась как Вера Николаевна.

Кроме того, участники пропагандистского шествия начали обвинять своих оппонентов в том, что они приехали с «бандеровщины» и пытаются осудить их за русскоязычность. Также агрессивные участники митинга уверяли, что являются коренными харьковчанами, а не «привезенными из Белгорода ».

«Мы на русском размавляем. А на каком же языке нам говорить? Естественно! Если это родной язык наш, если на нем мама со мной говорила», — выкрикивали в толпе.

Затем в диалог вступила еще одна пенсионерка, которая решила, что Украина живет в американской оккупации. Свое недовольство по поводу этого она выразила в довольно яростной, но очень странной речи.

«Янки, вон из Украины! Мы не колония американская! Все, пошли вон, вместе с вашими бандеровцами и предателями! Чтоб они все на осине повесились!» — кричала женщина.

Пользователей сети весьма разозлило такое поведение участников пропагандистской акции и они отреагировали на скандальное видео многочисленными осуждающими комментариями.