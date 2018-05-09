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«Прежде всего украинский солдат»: Порошенко рассказал, кто победил нацизм
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«Прежде всего украинский солдат»: Порошенко рассказал, кто победил нацизм 

РИА Новости 9 мая 2018
Фото: CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает приоритетной роль украинских солдат в победе во Второй мировой войне. Его заявление во время праздничных мероприятий ко Дню Победы над нацизмом транслировал телеканал «112 Украина».
"По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат, — заявил президент. — Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше".
Порошенко призвал не забывать подвиги украинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории Украины на протяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. Президент также отметил, что во время войны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий, а нацисты разрушали памятники и оскверняли святые места.
Ранее Порошенко резко высказался против акции «Бессмертный полк», ежегодно проходящей в память об участниках войны. Глава Украины заявил, что миссия шествия — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами». В российской Госдуме заявили, что у Порошенко «нет совести», а подобные высказывания являются оскорбительными для ветеранов.
В 2015 году Верховная рада Украины изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Вместо «Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов», праздник стал называться «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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