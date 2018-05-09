«Прежде всего украинский солдат»: Порошенко рассказал, кто победил нацизм

"По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат, — заявил президент. — Без миллионов солдат-украинцев на полях Второй мировой войны мировая война бы не закончилась, скорее всего, это бы продолжалось дольше".

Порошенко призвал не забывать подвиги украинского народа и подчеркнул, что во время войны на территории Украины на протяжении 35 месяцев велись активные боевые действия. Президент также отметил, что во время войны миллионы украинцев погибли от пуль, голода и погодных условий, а нацисты разрушали памятники и оскверняли святые места.

Ранее Порошенко резко высказался против акции «Бессмертный полк», ежегодно проходящей в память об участниках войны. Глава Украины заявил, что миссия шествия — «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами». В российской Госдуме заявили, что у Порошенко «нет совести», а подобные высказывания являются оскорбительными для ветеранов.