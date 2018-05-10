Киев: День есть, Победы нет

Самые большие оптимисты обещают, что народ вот-вот выйдет на улицы и сбросит ненавистную оккупационную власть.

И все эти люди не испытывают когнитивный диссонанс от того, что из года в год, после великого майского единения прогрессивного человечества, спокойно продолжается война в Донбассе, СБУ всё так же бодро арестовывает антимайданных активистов, а те же наши украинские друзья и коллеги, которые 9 мая пишут в соцсетях: «Посмотрите, как нас много и как нас боится хунта!», — уже 10 начинают вопрошать: «Как же мы можем выступать против вооружённой хунты без внешней поддержки?»

Чем 9 мая отличается от 10-го Я понимаю людей, живущих на Украине . Они ощущают ситуацию безотчётно, подсознательно, на уровне инстинктов. Поэтому для них нет логического противоречия в том, что 9 мая они «здесь власть», а уже 10 являются загнанным в гетто политическим меньшинством. Меня удивляет, что до сих пор внешние наблюдатели не попытались разрешить данное противоречие. Ведь действительно, телевизионная картинка из Киева и других украинских городов 9 мая мало чем отличается от кадров из Москвы или Питера, Минска или Гомеля

И действительно власть боится в этот день задевать празднующих и старается отделить их от неонацистов полицейским барьером. Впрочем, ни один год не обходится без эксцессов. Вот и в этом году неонацисты избили, а полиция задержала Елену Бережную — маму погибшей Ирины Бережной . И власть не побоялась тысяч празднующих, а тысячи не защитили одинокую женщину. И в прошлом году людей избивали. И в позапрошлом. И запретить «коммунистическую символику» (включая георгиевскую ленточку, появившуюся на 150 лет раньше советской власти) не побоялись. И как-то не заметно особого возмущения прогрессивной общественности. Миллионы празднующих 9-е мая не идут свергать режим, адепты которого активно и открыто используют формально запрещённую на Украине нацистскую символику, не подвергаясь за это репрессиям.

В чём же дело? Как же так получается, что власть одновременно боится и не боится?

Дело в том, что тысячи и миллионы празднующих 9 Мая, объединены только общей памятью о подвиге предков. При этом текущую ситуацию в стране и в мире они оценивают диаметрально противоположно. Присмотревшись к фотографиям с праздничных мероприятий, вы увидите, что многие люди пришли с «европейским» маком. Подчёркиваю, не просто без георгиевской ленточки, что не удивительно в стране, где за неё можно угодить в тюрьму, но с маком, который активно противопоставляется «советскому прошлому». От многих украинцев вы можете услышать, что они помнят и ценят подвиг своих дедов, победивших нацизм, но при этом сегодня готовы с оружием в руках бороться с «русским фашизмом», «донбасским сепаратизмом» и «за возвращение Крыма ».

Они далеко не всегда в восторге от разгуливающих по улицам нацистов «Азова». Некоторым из них не очень нравится насильственная украинизация (хотя другие с радостью украинизируются, «убивая в себе русского»). Но идущий с ними в одной колонне с Вечному огню «ватник» и «колорад» для них враг, а нацист всё же социально близкий, он с ними «на майдане стоял».

Так и получается, что массовое единение 9 мая, уже 10-го рассыпается и вчерашние внуки победителей, сегодня уже готовы вновь стрелять друг в друга, в идущей украинской гражданской войне.

Как власть «приватизирует» Победу

Украинская власть потому и старается не допустить 9 мая никаких значительных эксцессов, чтобы вдруг майданная и антимайданная часть празднующих не сплотились против нацистов. Именно 9 мая такое сплочение возможно. Это единственный праздник, кроме Нового года, ещё объединяющий большинство украинцев.

Власть старается действовать без спешки, постепенно приучая людей к новой символике, выжидая когда окончательно уйдут в прошлое ветераны, которых с каждым годом всё меньше и через лет десять-пятнадцать не останется вообще. За это же время поколение, родившееся в 1985 году, пошедшее в школу в 1992 году, и значит полностью, с первого дня, обучавшееся уже по украинским стандартам, достигнет пятидесятилетнего возраста. То есть, бОльшую и наиболее активную часть общества будут составлять уже люди, сформированные по украинским националистическим лекалам. Тогда праздник должен будет переродиться сам собой. Пока же приходится терпеть.

Терпит не только украинская власть. Терпят и её американские друзья. Только американцы, как люди практичные, не мешают своим подшефным ставить, в рамках междоусобной борьбы, сложные и интересные эксперименты, связанные с использованием праздника Победы в политтехнологических целях.

Например, ведущие подконтрольного Лёвочкину телеканала «Интер» вдруг выступили с очень смелыми, как для нынешней Украины, заявлениями во время праздничного концерта. Допускаю, что эти люди действительно открыто высказывали свои взгляды, поскольку они реально многим рисковали. Но, никогда не поверю, что более чем лояльный по отношению к майдану, сделавший всё для его победы, менеджмент телеканала случайно пропустил в эфир антифашистские заявления ведущих. Более того, заранее их прорекламировал, сделав скандал неизбежным.

Лёвочкин явно недоволен тем, как распределилась власть после майдана. Он, рискуя всем, организовал государственный переворот, а власть (и финансово-экономические бонусы) достались другим. И как-то совпало с антифашистским пафосом «Интера» заявление не скрывающего своей проамериканской ориентации Олега Рыбачука о том, что именно Лёвочкин был по сути главным организатором победы майдана. Это и раньше знали все, но на таком высоком майданом уровне это публично признано впервые.

Лёвочкин не единственный политик, мечтающий на ближайших президентских выборах отобрать у Порошенко власть. Но он один из немногих на Украине, кто понимает, что взятую силой власть просто так не отдают. Здесь одним голосованием не обойтись. Надо лишить Порошенко силовой опоры.

Президент «радикального меньшинства»

Порошенко явно сделал ставку на правых радикалов. Его силовики организовывают антироссийские и антидонбасские провокации одну за другой. Его дипломаты костьми ложатся в борьбе против «Северного потока — 2» и за «Украинскую поместную православную церковь». Причём, если конфликт вокруг газового транзита не выходит за рамки обычной экономической войны, то случай с церковью гораздо сложнее и опаснее. Единственная каноническая УПЦ (МП) ни о какой автокефалии не просила. Самозванные УПЦ (КП) и УАПЦ с точки зрения мирового православия церквями не являются. Они раскольники, еретики, самосвяты, кто угодно, но только не церковь. Согласно канонам, если уж просить автокефалию, то у Московского Патриарха, а не у Константинопольского. Наконец, Порошенко и вовсе заявил, что автокефалия даруется не церкви, а государству, открыто заявив, таким образом, свою претензию на подчинение церкви светской власти.

Всё это шаги к религиозной войне и к расколу мирового православия. Если не принимать во внимание заинтересованные внешние силы, то внутри страны, поддержку таким действиям оказывают только наиболее радикальные националисты, которые, кстати, в большинстве своём православными не являются.

Судя по всему президентские политтехнологи окончательно потеряли надежду на восстановление порошенковского рейтинга (хоть ситуация для него не столь критична, как может показаться, поскольку большая часть избирателей ещё не определилась с выбором). Тем не менее, Порошенко явно выступает президентом радикального меньшинства. В таком случае удержать власть можно только делая ставку на силу, а не на право. Это и логично. Порошенко пришёл к власти вопреки Конституции, почему же он её должен считаться с Конституцией в вопросе сохранения власти?

Но, если Порошенко делает ставку на силу, при сохранении власти, то желающие отобрать у него власть оппоненты, должны эту силу нейтрализовать. Так что, думаю, не случайно канал Лёвочкина выступил с радикально антифашистским заявлением.

Надо всего лишь добиться у радикалов ощущения общественной изоляции, чтобы сделать их менее самоуверенными и более склонными к переговорам и компромиссу. Затем же, как только они публично откажут Порошенко в поддержке, можно вновь собирать майданное единство (из радикалов и умеренных) против «опасности реванша».

Это может показаться странным, но, чествуя дедов-победителей, прекрасно понимая, что «небесную сотню» расстреляли в спину свои же, не испытывая восторга ни от пришедших к власти с помощью майдана политиков, ни от разрушивших основы государственности нацистов, умеренные майданные хомячки, тем не менее, больше всего боятся торжества антимайдана. Возможно просто стесняются признать, что ошиблись и зря уничтожили свою собственную среду обитания (в виде украинского государства), возможно опасаются мести за разрушенное будущее миллионов и погубленные жизни десятков тысяч людей, а скорее всего, просто не в состоянии осознать, что лучшее, что было у них в жизни — эйфория победы майдана — фэйк, что всё, чему они десятилетиями поклонялись — ложь, что жизнь прошла мимо них. Как бы там ни было, но, с одной стороны они готовы выступить против Порошенко, как реинкарнации Януковича. С другой, как только их испугают угрозой реванша антимайдана, они готовы вновь объединиться с нацистскими радикалами против «ватников», «колорадов», «пророссийской пятой колонны» и т.д.

Конечно, игра на этих противоречиях, очень тонкое и сложное дело. Поэтому Порошенко, например, предпочитает не мудрствуя лукаво попытаться подавить своих врагов силой. Но Янукович тоже делал ставку на силу, а Лёвочкин его переиграл. И ведь теперь он не один.

Против Порошенко сплотились все украинские олигархи. И американцы согласны дать шанс обеим сторонам. Выиграют оппоненты Порошенко, им не будут серьёзно помогать, но если они докажут свою способность стабилизировать украинский проамериканский режим, то Вашингтон может вновь открыть для Киева закрома финансовой помощи. Выиграет Пётр Алексеевич — война, прежде всего гражданская война на всей территории Украины, станет неизбежна. Но это будет не американская проблема.

Единственный шанс на победу здравого смысла — объединение внуков победителей, против внуков побеждённых в Великой Отечественной войне, к сожалению не срабатывает. И с каждым годом всё меньше шансов, что он когда-нибудь сработает. 9-е мая заканчивается и каждая сторона занимает свою сторону баррикады, а в результате торжествуют радикалы и олигархи.