Украина зайдет в Ялту с тайного входа

По его словам, квота в более десяти мест будет выделена для представителей Украины впервые. Кроме того, на форум будут приглашены не только украинские политики, но и предприниматели, эксперты и журналисты. Назаров считает, что это будет способствовать снижению напряженности между двумя странами и поможет устранить враждебную риторику Киева в отношении форума и его зарубежных гостей.

«Очень надеемся на конструктивный диалог и открытие новых возможностей для сотрудничества», — сказал Назаров.

Стоит отметить, что и на Украине некоторые политики оптимистично смотрят на открывающиеся возможности.

Как рассказал «Известиям» депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий, подобные форумы могут стать местом, где Россия и Украина начнут приходить к общим знаменателям.

«Как говорят, друзей и врагов мы выбираем, но соседи — от Бога. Кто-то должен протянуть руку…Я выступаю категорически за то, чтобы украинская делегация поехала на форум, и готов для этого сделать всё, что будет зависеть от меня как депутата Верховной Рады . С удовольствием лично приму участие в мероприятии, если это будет возможно», — заявил он изданию.

Пятый по счету Ялтинский международный экономический форум пройдет 17-20 апреля 2019 года. Мероприятие традиционно собирает гостей из десятков стран мира. В этом году число участников составило более 3 тыс. человек, они представляли 71 страну.

По словам политолога Ивана Мезюхо, стратегия народной дипломатии, на практике реализуемая в Крыму , уже принесла свои позитивные плоды.

— Всё большее и большее число иностранных политиков и общественных деятелей приезжают в Крым и видят своими глазами, что местные жители действительно хотели воссоединиться с Родиной, а ряд секторов экономики полуострова после его перехода в состав Российской Федерации переживают позитивные изменения. Любой диалог лучше его отсутствия. Участие украинских политиков в панельных дискуссиях на ЯМЭФ в определённой мере может подвигнуть российских и украинских политических деятелей к необходимости налаживаниях постоянного контакта для обмена мнениями с целью снижения напряжённости в межгосударственных отношениях. Хотя, конечно, один только форум кардинально ситуацию не изменит.

«СП»: — Насколько, по-вашему, форум в целом способствует международному сотрудничеству?

— Я лично общался с иностранными участниками ЯМЭФ, заинтересованными вкладывать деньги в сельское хозяйство Крыма. Сейчас они ведут переговоры на эту тему с местными фермерами. Таким образом, можно сказать, что Ялтинский международный экономический форум — пространство не только для дискуссий, но и место, где здешние бизнесмены ищут иностранных инвесторов, а бизнесмены из-рубежа приглядываются к крымским инвестиционным предложениям.

«СП»: — Как с годами меняется иностранное представительство на форуме?

— С каждым годом увеличивается. Конечно, это не означает, что уже завтра те страны, чьи представители побывали на форуме, официально признают Крым российским. Тем не менее, контакты с иностранными политиками и бизнесменами способствует фактическому (но не политическому) признанию Крыма территорией Россией.

«СП»: — Посещают ли украинские журналисты, бизнесмены и политики форум в неофициальном статусе? Чем им это может грозить дома?

— Я даже больше скажу: в Крым приезжают и дети народных депутатов Украины, и сами украинские политики. Правда, делается это без камер, инкогнито. Конечно, украинские радикалы с позволения Киева могут устроить травлю тем украинским политикам, которые, возможно, посетят ЯМЭФ. Кстати, по имеющейся у меня информации, один известный украинский политический эксперт собирается посетить одно из общественно-политических мероприятий, которое пройдёт этим летом в Крыму.

А вот политический обозреватель газеты «2000» Дмитрий Галкин в возможность официального участия представителей Украины в Ялтинском форуме не верит.

— Это означало бы фактическое признание присоединения Крыма к России. В обозримом будущем ни одно украинское правительство не сможет решиться на подобный шаг. Хотя совместное обсуждение экономических проблем (не только в рамках Ялтинского форума, но и на других площадках), развитие экономического сотрудничества в нынешней ситуации является единственным реалистическим способом добиться снижения напряженности. Проблема заключается в том, что экономические структуры, как российские, так и украинские, заинтересованные в восстановлении прежних отношений, вынуждены скрывать свои намерения, чтобы не вызвать жесткой реакции со стороны политических сил, заинтересованных в продолжении конфликта.

«СП»: — На ваш взгляд, работает ли «народная дипломатия»?

— Не работает, поскольку не носит системный характер. В украинском и российском обществе отсутствуют структуры, занимающиеся координацией деятельности отдельных людей и организаций, стремящихся восстановить прерванные коммуникации. Точнее говоря, такие структуры начали появляться после заключения Минских соглашений, но они были вынуждены свернуть свою деятельность из-за настороженного (а в украинских условиях — откровенно враждебного) отношения власти.

Поездки украинских граждан в Крым, разумеется, способствуют снижению уровня враждебности по отношению к России в украинском обществе, но не стоит забывать, что на общественные настроения значительно большее влияние оказывает позиция массовых медиа. А ведущие российские СМИ, как украинские, так и российские, активно содействуют сохранению конфликта.

«СП»: — Депутат Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий считает, что подобные форумы все же могут стать местом, где Россия и Украина начнут приходить к общим знаменателям. Это мнение отдельного депутата? Отдельной партии?

— Мне кажется, что подобной точки зрения придерживаются многие общественные и политические деятели, связанные с юго-восточными регионами. В этом отношении они выражают мнение значительной части своих избирателей, которые тяжело переживают затянувшийся конфликт между Украиной и Россией. Но получить сколько-нибудь существенное влияние в украинском политическом сообществе эта точка зрения сможет только после того, как украинская и российская власть добьются полного прекращения военных действий в Донбассе. Но пока, к сожалению, нет никаких признаков того, что Москва и Киев готовы двигаться в этом направлении.

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