Посольство РФ: депортацией российских журналистов Киев нарушил международные обязательства

"Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказано в заявлении.

В посольстве напомнили, что это не первый случай, когда Украиной «были предприняты противоправные действия в отношении российских журналистов».

"Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это — не наш выбор", — подчеркнуто в заявлении. При этом российская сторона призвала Украину предпринять необходимые шаги «по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога».