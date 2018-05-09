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Посольство РФ: депортацией российских журналистов Киев нарушил международные обязательства
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Посольство РФ: депортацией российских журналистов Киев нарушил международные обязательства 

ТАСС 43 минуты назад
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Высылка сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и "Первого канала" является нарушением международных обязательств. Об этом говорится в заявлении посольства Российской Федерации на Украине.
"Подобными действиями Украина грубо нарушила взятые на себя международные обязательства по обеспечению журналистской деятельности, свободы слова, выражения взглядов и убеждений в рамках многосторонних соглашений, в частности, пункт 1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и статью 19 Всеобщей декларации прав человека 1948 года", — сказано в заявлении.
В посольстве напомнили, что это не первый случай, когда Украиной «были предприняты противоправные действия в отношении российских журналистов».
"Считаем, что такое демонстративное бездействие чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами. Но это — не наш выбор", — подчеркнуто в заявлении. При этом российская сторона призвала Украину предпринять необходимые шаги «по недопущению рецидивов акций, которые ухудшают перспективы нормализации двустороннего диалога».
СБУ 9 мая задержала и депортировала в Россию и Казахстан журналистов телеканала «Россия» (ВГТРК) и «Первого канала» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву. В спецслужбе утверждали, что корреспонденты российских каналов командированы в Киев для подготовки «тенденциозных» сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, а видеоматериалы будут использованы «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения». СБУ обвинила корреспондентов в пропагандисткой деятельности и нанесении вреда национальной безопасности страны. Обеим журналисткам на три года запретили въезд на территорию Украины.
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