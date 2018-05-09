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На Украине более 400 тысяч человек вышли на мероприятия в честь Дня Победы
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На Украине более 400 тысяч человек вышли на мероприятия в честь Дня Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 9 мая — РИА Новости. На Украине почти везде закончились официальные мероприятия ко Дню Победы, в них приняли участие около 400 тысяч человек, сообщил в среду пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"По состоянию на данный момент, официальные мероприятия в стране почти везде закончились. По подсчетам Национальной полиции, участие в них приняли около 400 тысяч граждан", — написал Тракало на странице в Facebook.
Как сообщает пресс-секретарь, наиболее массовые мероприятия прошли в Киеве, а также Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. «За совершение различных правонарушений в отделы полиции были доставлены 28 человек. Кроме этого, на 16 человек были составлены админпротоколы по статье „Изготовление и пропаганда георгиевской ленты“, — добавил пресс-секретарь Нацполиции.
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