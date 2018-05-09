На Украине более 400 тысяч человек вышли на мероприятия в честь Дня Победы

"По состоянию на данный момент, официальные мероприятия в стране почти везде закончились. По подсчетам Национальной полиции, участие в них приняли около 400 тысяч граждан", — написал Тракало на странице в Facebook.

Как сообщает пресс-секретарь, наиболее массовые мероприятия прошли в Киеве, а также Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. «За совершение различных правонарушений в отделы полиции были доставлены 28 человек. Кроме этого, на 16 человек были составлены админпротоколы по статье „Изготовление и пропаганда георгиевской ленты“, — добавил пресс-секретарь Нацполиции.