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Полиция Киева составила около 35 протоколов из-за нарушения порядка на праздновании 9 Мая
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Полиция Киева составила около 35 протоколов из-за нарушения порядка на праздновании 9 Мая 

ТАСС 46 минут назад
КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Около 25 административных протоколов на нарушение общественного порядка и законодательства Украины были составлены в Киеве в ходе мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.
"Задержаны у нас и составлены протоколы на 10 лиц за изготовление и использование запрещенной символики. Кроме того, принимаются решения по составлению административных протоколов еще по 14 лицам", — сказал он. Замглавы МВД также добавил, что кроме этого еще задерживался руководитель националистической организации С14 за повреждение защитного ограждения и попытку пробраться на мероприятие в обход рамок металлоискателя.
Как уточнил журналистам глава столичной полиции Андрей Крищенко, все граждане уже отпущены, за исключением одного. «У него в рюкзаке был обнаружен газовый баллончик. Эти вещи не запрещены, но, учитывая ситуацию и количество людей, полиция приняла решение временно изъять этот баллончик», — сообщил Крищенко.
Глава полиции Киева добавил, что один из участников пытался пройти с винтовкой Мосина через оцепленную полицией территорию, якобы на театрализованное событие. «Экспертами она была осмотрена — она непригодна и не является огнестрельным оружием, однако еще будет проведена экспертиза», — сказал Крищенко. По его словам, также была отпущена и одна из организаторов акции «Бессмертный полк» Елена Бережная, которая задерживалась за ношение запрещенной на Украине георгиевской ленточки.
Замглавы МВД Яровой добавил, что в результате словесной перепалки на памятном мероприятии один человек получил легкие телесные повреждения. «На эту минуту ситуация стабильная», — сказал он.
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