В Киеве прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто»

Около двух тысяч человек приняли участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в Киеве, передает РИА «Новости» «До двух тысяч человек приняли участие. Каких-то серьезных конфликтов не произошло», — рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», в Киеве задержана и доставлена в районное управление полиции одна из организаторов марша Елена Бережная . Ей инкриминируется демонстрация запрещенной символики — георгиевской ленточки и сопротивление сотрудникам полиции. Украины Сергей Яровой. В целом по стране в массовых акциях приняли участие 365 тысяч человек, за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей, сообщил замглавы МВД ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ