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В Киеве прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто»
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В Киеве прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Мир24 52 минуты назад
Около двух тысяч человек приняли участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто» в Киеве, передает РИА «Новости».
«До двух тысяч человек приняли участие. Каких-то серьезных конфликтов не произошло», — рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.
Вместе с тем, как сообщает «Интерфакс», в Киеве задержана и доставлена в районное управление полиции одна из организаторов марша Елена Бережная. Ей инкриминируется демонстрация запрещенной символики — георгиевской ленточки и сопротивление сотрудникам полиции.
В целом по стране в массовых акциях приняли участие 365 тысяч человек, за общественным порядком следили 25 тысяч правоохранителей, сообщил замглавы МВД Украины Сергей Яровой.
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