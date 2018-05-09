Ещё
«Порошенко ведет войну со своим народом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Порошенко ведет войну со своим народом» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT потасовку украинских националистов, которую они устроили с участниками акции «Бессмертный полк», которая проходит в Киеве.
≥≥ Порошенко в День Победы пообещал обеспечить мир на Украине
«Это политика Украины, её руководства, и все провокации в Киеве, происходят при полном попустительстве властей. Естественно, мы будем возражать и протестовать. При этом внутренняя политика не приведёт к формированию на Украине демократического и современного государства. С новым руководством ситуация на Украине будет меняться. Всё больший процент граждан говорят о том, что Россия — дружественная страна. Постепенно это приведёт к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтбоы находиться у власти», — отметил Цеков.
Сенатора также прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России.
«Порошенко хотел бы, конечно, написать новую историю Украины, хотел бы создать государство с нуля, отказаться от нашего прошлого. Его заявления крайне глупы, он должен всё это поддерживать, развивать и поощрять. Но именно Порошенко ведёт гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру», — заключил Цеков.
9 мая украинские националисты устроили потасовку с участниками акции «Бессмертный полк», которая проходит в Киеве. Кроме того, украинские радикалы совершили нападение на руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константина Воробьёва.
RT на русском: последние новости
Порошенко пообещал обеспечить мир «на украинской земле» В Киеве националисты устроили потасовку на акции «Бессмертный полк» В Киеве украинские националисты напали на главу представительства Россотрудничества
Комментарии70  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке97
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы222
Российских журналистов «выгнали» с Украины209
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа129
Киев принял участие в «Бессмертном полке»218
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение