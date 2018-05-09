«Порошенко ведет войну со своим народом»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT потасовку украинских националистов, которую они устроили с участниками акции «Бессмертный полк», которая проходит в Киеве.

«Это политика Украины, её руководства, и все провокации в Киеве, происходят при полном попустительстве властей. Естественно, мы будем возражать и протестовать. При этом внутренняя политика не приведёт к формированию на Украине демократического и современного государства. С новым руководством ситуация на Украине будет меняться. Всё больший процент граждан говорят о том, что Россия — дружественная страна. Постепенно это приведёт к тому, что руководство Украины не будет иметь почву для того, чтбоы находиться у власти», — отметил Цеков.

Сенатора также прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что акция «Бессмертный полк» является частью гибридной войны России.

«Порошенко хотел бы, конечно, написать новую историю Украины, хотел бы создать государство с нуля, отказаться от нашего прошлого. Его заявления крайне глупы, он должен всё это поддерживать, развивать и поощрять. Но именно Порошенко ведёт гибридную войну со своим народом, запрещая отечественную историю, русский язык и культуру», — заключил Цеков.